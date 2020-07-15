油價被低估？大摩認為這一指標值得關注

在金價站上每盎司 1800 美元之際，油價持續低迷，在每桶 40 美元附近徘徊。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，關注油價未來發展的投資人，可以參考「金油比」來幫助決策。

傳統上，原油與黃金容易出現正相關，特別在高通膨時期，原油期貨獲得支撐，而黃金做為避險的工具也會上漲，儘管兩者並不會直接影響。金油比做為參考指標，計算多少桶石油才能買到 1 盎司黃金。

摩根士丹利分析師 Martijn Rats 和 Amy Sergeant 本週發表報告指出，從歷史上看，黃金石油比一直不是個預測油價的良好指標，不過，這一指標已經來到極端值，有關注的意義。

以今年迄今的表現來看，油金少見地往兩個極端方向發展，布蘭特原油期貨今年下跌逾 35%，是自 2015 年以來最糟的一年。相反地，黃金期貨今年的價格上漲了 19% 以上，有望成為 2010 年以來最好的時刻。

摩根士丹利指出，儘管油價已經由 4 月底的低點反彈，但金油比仍然處於 1980 年以來的第 99 個百分位的極端值。也就是說，如果相同的時間，用黃金來購買油價，當前的油價約等同 1986 年的低點，比 2016 年初的低點還要便宜 20%。

金油比走勢 (圖表取自 macrotrends.net)

假設金價不再漲，金油比要回到接近歷史中值，那麼油價需要大漲 160%。

Rats 和 Sergeant 認為，這至少說明油價可能上漲的機會，特別是如果基本面也看漲時，油價就容易攀升。