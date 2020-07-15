〈紐約匯市〉通膨預期增溫 市場情緒改善 美元續墜 歐元週漲幅達0.7%

儘管美國疫情持續延燒、美中關係緊張，但隨著市場情緒改善，週二 (14 日) 美元續跌，投資人對通膨的預期小幅上升，且對歐盟復甦基金感到樂觀，歐元上漲，避險日圓和瑞郎雙雙走跌。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二 (14 日) 下跌 0.19% ，報 96.222。由於南海主權的議題，美中關係僵持，投資人尋求避風港，美元指數於歐股早盤時段走強，在 CPI 數據公布後走軟；美元兌日圓則上漲 0.1% 至 107.31。

美國勞工部週二 (14 日) 公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 月增率和年增率同為 0.6%，符合市場預期且高於前值，月增率創下 11 年來最大增幅，提振市場情緒。

其中汽油指數自 4 月暴跌後反彈，結束連三個月的跌勢，6 月急遽上漲 12.3%，帶動能源指數漲幅來到 5.1%。

然而分析人士認為，有關通膨的跡象不能僅看消費物價指數，觀察其他指標會更為明顯。Cambridge Global Payments 分析師 Karl Schamotta 表示，CPI 數據低估了美國經濟的實際通貨膨脹情況。

投資人不斷在購入抗通膨債券 (TIPS) 來預防通膨，由於聯準會和財政部皆祭出刺激計畫，通膨預期會上升。自 3 月底來，十年期 TIPS 的通膨調整後殖利率一直處於負收益率狀態，目前為負 0.797%，接近歷史最低水平。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 Daniel Katzive 表示，隨著經濟復甦，通膨預期已經反彈，但名義殖利率受限，使得實際收益率在負值區越陷越深，這加劇美元的危險。

捲土重來的新冠疫情導致美國部分地區重新實施封鎖限制，可能因此削弱股市反彈力道，美股的漲勢主要得益於投資人押注經濟快速復甦的預期。

美國已經累計超過 340 萬人感染新冠肺炎，死亡數突破 13.6 萬人。感染最嚴重的地區，包括加州、路易斯安那州、密西根州和華盛頓州。

據彭博新聞數據，美國新冠病例增加 1.8%，增幅略低於過去一周 2% 的日均成長率，死亡病例增加 0.5% 至 136117 例；亞利桑那州新增新冠確診病例達到 11 天來最高，感染率 22%。

美元疲軟一部分也歸因於歐元走高，市場期盼歐盟達成一項抗疫復甦基金計畫，以緩解新冠肺炎對經濟造成的衝擊。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

週二歐元兌美元上漲 0.51% 至 1.1397 美元。歐元近來普遍需求旺盛，本週對美元的匯率漲幅來到 0.7%，交易價格僅略低於週一達到的一個月來高點。

Schamotta 指出，市場共識已轉向歐元，前提是歐元區的經濟損失不大，且能批准大規模的經濟援助計畫。但他警告說，從歷史角度來看，市場參與者對援助計畫的期望不應過高，最終它的規模可能比預期的更小。

英鎊在週二遭到拋售，英鎊兌美元下跌 0.1% 至 1.2538，英國雖逐步解除防疫封鎖措施，經濟復甦力道仍低於市場預期。

英國 4 月 GDP 萎縮 20.4% ，創下歷史紀錄，而 5 月 GDP 僅成長 1.8%，遜於市場預期的 5.5%。

對全球貿易敏感的貨幣反彈。澳幣兌美元上漲 0.3% 至 0.6957 美元，不過離岸人民幣兌美元小幅下跌至 7.0184 元人民幣。

截至週三 (15 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 96.222。-0.19%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1397 美元。+0.51%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2538 美元。-0.10%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6975 美元。+0.51%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3605 加幣。+0.07%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.31 日圓。+0.01%