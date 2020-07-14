〈每日外資外匯觀點〉美國疫情升溫 照亮美元指數反彈

美元指數週一 (13 日) 延續連跌三周的跌勢，週二 (14 日) 亞洲盤交易時間先跌後漲，來到 96.6444 附近，投資人開始買入風險貨幣，並關注美國財報週登場、本週即將公布的 CPI 和零售銷售數據，以及日本、加拿大、歐洲央行利率決策會議

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國週二 (14 日) 將公佈 6 月消費者物價指數 (CPI)，先前的 5 月 CPI 月增率創 2008 年 12 月以來最大跌幅。媒體調查顯示，美國 6 月底季調 CPI 年增預估為 0.6%，增幅高於前值 0.1%；但核心 CPI 年增率 1.2% 則進一步降至 1.1%。

凱投宏觀資深美國經濟學家 Michael Pearce 表示，在美國疫情再次升高下，愈來愈多的數據顯示，經濟復甦在 6 月底、 7 月初陷入停滯，未來幾週疫情仍有蔓延的風險，影響經濟復甦出現倒退。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 指出，疫情仍是市場關注的大問題，病例、住院和死亡人數都在上升，但疫苗研發成功的希望，市場給予正面回應，而且此波疫情死亡率較前波疫情來得低，避免了大規模封鎖。

來自疫苗的好消息也提振了市場情緒，輝瑞和德國 BioNTech SE 的四種新冠病毒疫苗中有兩種獲得了美國 FDA 的快速審批，輝瑞週一 (13 日) 股價上漲 2.6%，BioNTech 股價更上漲了 10%。

瑞士信貸表示，近期對歐元兌美元轉向中性立場，近期波動區間的下檔支撐位於 1.1185，更強勁的支撐位於 1.1157，一旦跌破將進一步走弱，但低檔將會出現更多買盤。