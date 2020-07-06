歐元區5月零售銷售強彈 創21年來最大增幅

隨著成員國陸續放寬疫情相關限制措施，歐元區有大量消費者正重返商店購物，帶動 5 月零售銷售額自歷史低點反彈。

歐盟統計局 (Eurostat) 週一 (6 日) 公布最新數據指出，經季節性調整後，5 月歐元區零售銷售指數月增 17.8%，高於市場預期，並創 1999 年有紀錄以來最大增幅，儘管如此，5 月零售銷售指數仍較去年同期下滑 5.1%，顯示復甦仍尚未完成。

疫情期間，歐元區各零售部門中以紡織品、服飾和鞋類銷售所受衝擊最為劇烈，但隨著限制令放寬，該部門在 5 月大幅反彈 147%。至於其他部門，汽車燃料銷售較上月增長 38.4%，電子產品及家具較上月增長 37.9%，電腦設備、書籍與其他銷售增長 26.8%，作為疫情期間唯一未下滑的部門，5 月線上銷售維持 7％增長。

從各成員國來看，除了保加利亞零增長外，5 月幾乎全部具有零售銷售數據的歐元區成員國都呈現增長，其中增幅最大的為盧森堡的 28.6%，再來是法國的 25.6％和奧地利的 23.3%，德國也增長 13.9％。

ING 經濟學家 Bert Colijn 表示，零售銷售迅速反彈顯，隨著企業重啟營運，家庭收入得以獲得足夠支撐，幫助推動經濟重回正軌。他認為，目前各國政府在支撐勞動力市場上發揮重大作用，不過隨著長期累積的需求慢慢下滑，加上失業率繼續攀升，零售銷售的恢復速度可能走向緩和，要維持當前的復甦腳步稍微困難。