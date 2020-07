三星公布6G研究白皮書 預估2030年商轉

南韓三星電子週二 (14 日) 在一份白皮書中提到,期待新一代的 6G 通訊能在 2030 年左右正式商轉,而目前該公司也正著手於 6G 系統的科技研發。

《韓聯社》週二 (14 日) 報導。三星電子的白皮書標題為「6G 給所有人的下一個超連接體驗」(6G The Next Hyper-Connected Experience for All)。三星預估 6G 標準最快可在 2028 年完成,並且在 2 年後進行大規模商轉。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片:Investing.com)

三星先進通訊研究中心的 Choi Sunghyun 表示,雖然目前的 5G 商業化仍處於初期階段,但是為了 6G 來作準備也絕不嫌早。因為新一代的通訊科技,從研發到商轉,往往需要費時 10 年時間。

南韓在去年 4 月時,領先全球成為第一個 5G 商轉的國家。

三星表示,作為一家通訊設備的主要廠商,利用在諸多通訊網路所累積的經驗和技術,目前正努力發展 6G 科技。

為了對新一代通訊系統進行研究,三星在去年 5 月成立了先進通訊研究中心。該公司表示未來人類和機器都將成為 6G 的主要使用者,還有 6G 也將為像是延展實境 (XR)、高傳真行動全像,還有數位複製品等先進服務來作準備。

而為了 6G 服務的展開,三星也認為必須要符合性能、架構、可信賴性,這三項範疇。

該公司表示,6G 資料傳輸的峰值必須達到 1000 GB/s,還有延遲也必須短於 100 微秒。這些數據也分別是 5G 通訊峰值的 50 倍,以及 1/10 的延遲。

為解決行動裝置有限的運算能力,三星也宣稱在架構上必須運用 AI 人工智慧。還有為了 6G 的商業化,資安及隱私問題也都必須解決。

三星也提到實現 6G 通訊所不可或缺的多項科技,例如兆赫 (THz) 頻段的使用、先進雙工科技,以及頻譜共享來提升頻段利用率,還有在無線通訊中的 AI 人工智慧使用等。