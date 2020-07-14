南韓推總規模160兆韓元計畫 5年內要創造190萬個就業機會

南韓總統文在寅週二 (14 日) 發表「新政計畫」，宣布將斥資 160 兆韓元 (約 1330 億美元)，至 2025 年創造 190 萬個就業機會，將南韓轉變為「標桿國家」。

這一規模較原訂計畫增加 1 倍以上，文在寅希望投入更多資金，幫助南韓經濟走出疫情的打擊，並朝數位科技及環保產業發展。

文在寅指出，政府承諾在這一前所未見的大規模投資中，直接注資 114 兆韓元，加上民營部門及地方政府的資金，總投資金額將達 160 兆韓元。

與 6 月份所公布的 76 兆韓元的支出計畫相比，規模有顯著成長。文在寅表示，到 2022 年，他的 5 年任期屆滿時，政府將已花費 49 兆韓元，創造 89 萬個工作機會。

南韓的 5 年計畫中，預計在電信網路、人工智慧及資訊密集型產業部分，創造 56.7 萬個就業機會，並在遠距教學與遠程醫療在內，創造 14.3 萬個職位。

此外，在管理道路和港口等基礎設施方面，政府預計另外提供 19.3 萬個職位，在可再生能源和環保產業中，提供 65.9 萬個工作機會，在社會安全相關部門，推出 33.9 萬個就業機會。

文在寅表示，這是大韓民國飛躍至標桿國家的重要宣示，代表著政府由根本上革新的強烈意願。

文在寅說，新政計畫的實施，有助南韓擺脫對化石燃料的嚴重依賴，促進以數位科技為核心的環保產業，包括電動汽車及氫能源汽車。