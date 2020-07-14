肺炎疫情重挫車市 南韓上半年汽車出口減少1/3

新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，影響全球商業活動及消費情緒，南韓上半年的汽車出口年減 33.4%。

《韓聯社》週二 (14 日) 報導，據南韓產業通商資源部在週二 (14 日) 所公布的數據，南韓汽車製造廠在今年 1 至 6 月期間，共出口了 82 萬 6710 輛汽車、年減 33.4%。同期的汽車出口額亦出現年減 27.3% 至 157.6 億美元。

肺炎疫情造成全球各國採取封城措施，使得南韓在海外的汽車經銷商停止營業，汽車出口量也跟著下滑，還有肺炎疫情為全球經濟帶來危機，消費者在考慮購買新車時也多所猶豫。

因受到工作日數減少及零件短缺影響，南韓今年上半年的整體汽車生產年減 19.8% 至 162 萬 7534 輛。

然而在另一方面，南韓國內上半年的汽車銷量，則是在車商促銷下出現年增 7.2% 至 93 萬 464 輛。

今年 6 月時，由於全球各主要經濟體緩慢重啟商業活動，南韓汽車出口也隨之出現復甦跡象，當月份的汽車出口報年減 37.4% 至 13 萬 2514 輛，較 5 月份時出口的年減 57.5% 出現明顯改善。

南韓汽車業龍頭現代汽車的 6 月份出口年減近 40%，原因在於歐美市場的需求疲軟，也唯有 SUV 車款的 Palisade 銷量暢旺。

南韓起亞汽車的同期出口也出現年減 22.6%，主因在於海外經銷商在新冠肺炎全球大流行的影響下而停止營業。

其他車廠表現方面，6 月份的南韓 GM 出口年減 43.2%、雷諾三星年減 94.7%、雙龍年減 77.6%。

從國家地區來看，6 月份出口到北美市場的汽車台數減少 25.3%、歐盟市場減少 13.3%，還有亞洲市場也減少 42%。

南韓 6 月份的汽車銷量年增 41.9%，主要原因在於一些政府減稅措施在當月底結束。同月份的南韓汽車生產年減 10.8% 至 29 萬 7019 輛。