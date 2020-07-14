CNN : 兩大原因將使美國疫情更加惡化

《CNN》報導，全球多個已開發國家正逐步重啟以恢復經濟活動，然而美國仍在疫情的陰影中難以走出，近日美國疫情彷彿更加嚴重，每日新增案例也持續升破紀錄，而在川普對於總統大選的焦急下，美國仍在鼓勵重啟經濟、恢復學校上課，這恐使美國疫情更加惡化。

週一 (13 日) 輝瑞旗下新冠疫苗獲美國 FDA 快速通關資格使市場信心大增，然而，即便新冠疫苗正傳捷報，疫情的二次爆發也越來越嚴重，週一 (13 日) 加州政府下令，因住院率刷新高，加州將再度關閉所有餐廳、酒吧、電影院和其他室內娛樂場所，這樣的跡象正在多個州上演，目前已有近 12 州延遲重啟的進度。

對此，《CNN》專欄作家 Frida Ghitis 表示，兩大問題正攸關著美國惡化的可能，便是防疫與恢復經濟的取捨，以及川普選舉的焦急。

首先，在恢復經濟與防疫的取捨方面，若白宮政府實施強烈防疫措施勢必對經濟會有明顯衝擊，然而，現階段美國正寄望著實施階段性重啟計劃，且兼顧防疫與經濟。

此前相關專家便警告到這樣的措施過早，恐造成疫情再次爆發，而目前狀況看來二次爆發正在蔓延，據《紐約時報》統計，加州、德州、佛羅里達重啟速度又快又急，導致現階段這幾州也成為二次爆發的疫情震央。

第二，便是川普對於總統大選的焦急，Ghitis 提到，由於防疫封鎖將打擊美國經濟，而川普不願面對這樣的結果，以免影響其連任之路，因此，川普便於 4 月提出重啟三階段計劃，並催促各州著手處理重啟計劃，短期間以挽救失業與收入，此外更有別於醫療專家的警告，川普樂觀看待美國的疫情發展，且反過來抱怨醫療專家與美國疾管局限制過多。

對此，Ghitis 強調，防疫與維持經濟共存的謬論，使川普不斷營造相安無事的樣子，實際上美國公民多數不願買單，據澳洲電視台 (ABC news) 統計，近 67% 美國公民不滿意川普於疫情間的處理方式，Ghitis 表示，白宮在防疫與維持經濟或許只能擇一，只有在疫情穩定後，美國經濟才有望恢復元氣。