歐元區5月工業生產增長12.4% 復甦力道低於預期

歐盟統計局週二 (14 日) 公布歐元區 5 月份工業生產月增率，報 12.4%，雖然呈現谷底復甦的態勢，但復甦力道仍低於市場預期。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致工廠於 3 月及 4 月份時被迫關閉，製造業生產活動呈現停滯的狀態。歐元區工業生產於 3 月及 4 月分別衰退了 11.8% 及 18.2%。

隨著疫情逐漸放緩，歐洲各國開始重啟經濟，工廠亦恢復正常運作，促使 5 月份的工業生產增長 12.4%，但仍低於市場預估值 15%，且增長的程度仍舊無法彌補先前的衰退幅度。

歐元區工業生產月增率 (圖：Trading Economics)

5 月份歐元區製造業生產的增長，主要來自於汽車及冰箱等耐久性消費品，此類產品較 4 月份大幅增長了 54.2%，幾乎彌補了 3 月及 4 月份的衰退。

此外，機器設備等資本財的生產增長了 25.4%，顯示企業對於長期經濟的復甦具有信心，但增長幅度仍無法彌補 4 月的衰退 26.1%。

義大利於 5 月份工業生產大幅增長了 42.1%，復甦力道優於歐元區其他國家，由於義大利在先前是疫情重災區之一，因此，在疫情期間製造業所受到的衝擊也最為嚴重。

德國及法國於 5 月份的工業生產月增率分別為 9.7% 及 20%。英國的製造業生產及工業生產月增率則分別報 8.4% 及 6.0%。

另外，整體歐元區 5 月份的工業生產較去年同期衰退 20.9%，衰退幅度大於市場預估的 20%，但仍較 4 月份的年減 28.7% 改善。