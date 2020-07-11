收割Q2漲幅 百思買創辦人大筆拋售持股

百思買 (BBY-US) 創辦人兼名譽董事長 Richard M. Schulze 已進行了今年來頭一筆股票出售。

百思買今年 2 月創下盤中高點紀錄 91.99 美元，迄今百思買仍脫離該水準，今年迄今價格大致持平，但若從 3 月下旬來看，事實上該電子零售商股價已經飆升約 80%。

Schulze 自 6 月 26 日至 6 月 30 日售出 100 萬股百思買股票，每股均價 86.29 美元。該交易是透過家族基金會和 Schulze 控制的基金會信託進行。

根據 Schulze 提交 SEC 的資料，他仍透過該基金會、信託和其他工具持股約 2600 萬股，S&P Capital IQ 指出，這些持股使其成為百思買第二大股東。

Schulze 家庭基金會拒絕代表 Schulze 發表出售評論。儘管 Schulze 不再是百思買管理者或董事，但因其股份規模龐大，他有義務揭露其股票交易訊息。

Schulze 近年來一直在出售百思買股票，上一回出售是在去年 11 月至 12 月初期，出售 250 萬股，獲得近 2 億美元，均價 79.90 美元。

Telsey 顧問團隊 5 月時調升百思買評價，自「符合市場表現」調升至「優於大盤」，並稱其可能是「零售業的贏家」。