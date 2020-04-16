防疫購物需求冷卻 百思買5.1萬員工走上無薪假之路

百思買 (BBY-US) 3 月需求激增，大量消費者湧入購買冷凍櫃、電腦螢幕和其他利於居家辦公、遠距上學的用品，但如今該公司表示，是時候做出與眾多其他零售商相同的決定：數千名員工將放無薪假以及其他削減成本的措施。

百思買週三宣布，約莫 5.1 萬名員工自週日起將停止上班，幾乎所有美國商店的兼職員工和部分全職員工受影響，但商店或現場工作 (如 Geek Squad 員工) 的全職員工約莫 82% 可持續領薪資。

百思買宣佈消息當日股價重挫 7.29%，收 64.76 美元，市值約 168 億美元。百思買今年迄今股價下跌了 25%。

由於新冠肺炎疫情嚴重影響顧客生活，百思買一如其他眾多美國零售商一樣必須適應消費者行為的改變，百思買自 3 月 22 日起便關閉全美商店並暫停到府送貨、安裝和維修等服務，但持續提供商店街邊取貨。

百思買最初持續支付員工薪資，但疫情益發嚴重、混亂加劇後，員工將放無薪假，但百思買會持續負擔這些員工的健保成本，且支付至少 3 個月的學費補償。

稍早因大眾須對應居家辦公、遠距教學等規定，百思買相關產品的需求激增，3 月 13 日至 20 日這 8 日期間，百思買銷售額激增 25%，消費者大量採購電腦、廚房家電等。百思買至 3 月 20 日的季度銷售額成長約 4%，超越公司對該季的預期。

然而，近幾週百思買的銷售下降了，該公司表示，雖然像遊戲設備等某些項目的需求有所增加，但自 3 月 21 日起銷售額下降 30%。

百思買執行長 Corie Barry 週三發布一段影片訊息，其中提到儘管顧客不進賣場，且員工數週來也不提供到府服務，但百思買仍保留去年約 70% 銷售額，且美國線上銷售額暴增 250% 以上，其中約半數來自商店街邊取貨。

其他削減成本措施

除了無薪假以外，百思買自執行長起高階管理人員均須減薪，Barry 減薪一半，而直接向 Barry 報告的高階主管基本薪資均減少 20% 到至少 9 月 1 日。同樣期間內，百思買董事會獲得的現金固定費用也降低一半。

百思買於 3 月中旬撤回對 2021 財年的財測，且全額提領 12.5 億美元循環信貸額度，並全部暫停執行庫藏股。

百思買也採取其他行動來控制預算，包括暫停提撥 401K 退休福利計畫、降低資本支出和削減行銷費用。

百思買表示，將與公司創辦人 Dick Schulze 合力建置一個 1000 萬美元的員工援助基金，協助在公司服務滿一年以上的兼職和全職員工度過疫情艱困時期。百思買正重新調整其年度企業捐贈預算，轉向捐贈該基金。