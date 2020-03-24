居家辦公、遠端教學必備產品需求增！富國：百思買受益

由於武漢肺炎疫情肆虐，大眾與企業為了配合防疫而改為居家辦公，百思買 (Best Buy) (BBY-US) 稱消費者對能夠協助居家辦公的產品需求大增。

百思買執行長 Corie Barry 表示，「我們看到全國對居家辦公必備產品的需求激增，以及可以讓大眾冷凍或冷藏食物的產品。」

百思買在電商主頁上強調虛擬居家顧問，可提供技術建議、筆電等電子產品熱門交易，還可在商店進行非接觸式取貨。

富國銀行分析師週一報告指出，「我們相信，百思買近期受益於消費者大量採購個人電腦和螢幕，作為居家辦公或遠端教學之用，但供應鏈中斷也帶給他們阻力，據其中的新產品延遲 (如 5G、手機等)，且 COVID-19 的高曝險大於近期收益。」

因此，富國銀行將百思買股票評為等權重，目標價自 85 美元下調至 55 美元。

全球最大辦公用品銷售商 Office Depot Inc (ODP-US) 也在網站首頁刊登了居家辦公的指南，為大眾佈置居家辦公環境提供意見，該指南包含一項數序，顯示即使在武漢肺炎大流行之前，全球半數企業雇員每週約 2.5 天居家辦公。

其中一點是提供員工足夠的 VPN 授權，確保他們居家辦公室符合 IT 安全協議。

Office Depot 也推出一系列打造工作環境的家具，包括桌椅、檯燈、乾擦板和一些科技必備品等。

然而，在辦公商品大賣的同時，最暢銷的仍是洗手液和口罩等產品，以辦公設備零售商聞名的 Staples Inc. 表示，這些產品優先提供醫院和其他醫療專業人員採購。

出售家電用品與消毒防疫用品的 Home Depot (HD-US) 和 Lowe’s Cos (LOW-US) 也提其作為重要零售商角色這一點，「我們的商店仍持續運作，提供必備產品給大眾、政府官員和急救人員。」Lowe’s 在其網站上說明。

「我們的顧客仰賴我們提供緊急用品，例如熱水器、冰箱、清潔用品、電器和管道維修、瓶裝水與天氣惡劣時需要的用品 (防水布、丙烷和電池)，我們對的商店對服務社區至關重要，尤其是在災難和危機時期。」

但百思買已經暫停到府安裝大型家電的服務，只會將顧客購買的物品置放在顧客門口。

百思買提到，感覺不適的員工不得上班，但也能獲得病假工資。

過去一年百思買股價下跌 27.7%，同期 S&P 500 指數下降 20.1%。週一百思買收低 1.9%。