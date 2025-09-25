鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-25 10:30

‌



美國財長貝森特周三 (24 日) 在《福斯商業台》節目「與瑪麗亞共度的早晨」上表示，全球 99% 的高性能晶片由台灣生產，該市場幾乎完全由台灣主導，雖然當地擁有優秀的產業生態，但從風險管理角度來看，美國必須將部分需求，可能是 30%、40% 甚至 50%，轉移回美國或盟友國家如日本、中東，相關工作正持續推進」。

台灣再被點名！美財長：世界經濟最大風險 就是99%高端晶片在當地生產（圖：Shutterstock）

這不是貝森特第一次提到要將台灣的高階晶片「去風險化」，他上月底便指出台灣包攬高階晶片對美國是嚴重的國安危機，川普政府必須將台灣的晶片生產轉移，保障美國的經濟。

‌



今年 8 月 19 日，美國商務部長盧特尼克在受訪時也說，出於「國家安全考慮」，美國希望減少對台灣晶片製造的依賴，「與其白白給企業撥款，不如換取股權，這對美國納稅人更划算」，並呼籲推動晶片製造業務回流本土。

值得注意的是，當時盧特尼克曾證實美國政府正跟英特爾磋商入股事宜，擬將《晶片與科學法案》撥款轉為股權。