Analog傳收購Maxim 挑戰龍頭德儀

週一 (13 日) 外媒報導，蘋果供應商 Analog Devices 傳出將買下 Maxim Integrated Products，交易價格可能逾 170 億美元，若達成該筆交易可望成為今年最大併購案之一。

消息人士指出，雙方可能是利用換股方式進行交易，但交易內容最快將在美東時間週一時敲定，但這項交易仍有變數，雙方談判仍可能破裂。

消息來源指出若交易達成，Maxim 股東將擁有合併後公司約 30% 的股份。目前 Maxim 的市值約為 170 億美元，而 Analog 的市值約為 460 億美元。

資料來源: investing.com

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Maxim 和 Analog 都是類比 IC 領域的重要供應商，用於汽車電池的電源管理等領域，而兩者的結合恐將對德儀形成更大壓力，德儀在類比 IC 領域一直是產業領導者，市值高達 1190 億美元。

不過 Analog 與 Maxim 之間的交易可能需要得到美國、中國和歐盟主管機關同意才能成行。

近幾年半導體產業合併案不斷，去年 Infineon 以 84 億歐元買下 Cypress，而在各國主管機關同意之下，該交易已在今年 4 月份完成。

同樣在去年，NXP 收購 Marvell 的 Wi-Fi 和藍牙連接產品部門，而 On Semiconductor 則達成 11 億美元收購 Quantenna 的交易。

此外，根據 Dealogic 的數據顯示，若 Analog 與 Maxim 順利合併，這將是今年以來美國市場最大的併購案。從 3 月中旬開始，受到新冠肺炎影響已有不少公司延後合併計劃，導致全球企業的合併交易數量有所下降，不過在各國重新啟動經濟活動後，近期企業併購又有恢復的跡象。



