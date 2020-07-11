朝夕令改！亞馬遜發信要員工砍抖音 發言人：純屬誤發

根據美媒知悉的一份電子郵件，亞馬遜 (AMZN-US) 以「安全風險」為由，要求員工在 7 月 10 日前刪除自己行動設備上的抖音 app。但隨後又改變心意，表示該郵件純屬誤發，實際上並未改變對抖音的政策。

亞馬遜在週五發出這封電子郵件，向員工表示抖音 app 不得下載於「能接觸到亞馬遜電子郵件」的手機上。《紐約時報》、《CNBC》均報導此事。

「倘若你的設備上載有抖音，你必須在 7 月 10 日前移除，以保有透過行動裝置連接亞馬遜電子郵件的權限。目前，可透過亞馬遜筆電瀏覽器使用抖音。」

然而，週五下午亞馬遜發言人向媒體表示，「上午向部分員工發出的電子郵件純屬誤發，我們現在沒有改變任何針對抖音的政策。」

近來美國對抖音動作頻頻，因為抖音隸屬總部位於中國北京的字節跳動 (ByteDance) 公司，美政府擔憂抖音與中國的連結，以及中國政府訪問用戶數據的可能性。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (6 日) 受訪時表示，美國正考慮禁用包括海外版抖音 (TikTok ) 等中國社群 App，但須待川普總統正式宣布。他警告，民眾若下載使用抖音，就得冒著「隱私資訊被中共掌握的風險。」

抖音先前曾表示，公司將美國用戶數據存放在位於美國和新加坡的伺服器，而其數據中心位於中國境外地區。

抖音發言人回應，公司重視用戶的安全性和隱私權，且事前並未獲悉亞馬遜這項決定。

「雖然亞馬遜在向員工發佈該電子郵件前，沒有與我們溝通，且我們無法理解他們的擔憂，但我們歡迎對話，以利我們解決任何他們可能有的疑難雜症，並卻報他們的團隊持續加入我們。」

「在新冠疫情爆發前，就已有成千上萬的美國人透過抖音尋求娛樂、靈感和聯繫，包括許多亞馬遜員工和承包商，我們對此感到自豪。」