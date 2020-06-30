索尼AI研發據點落腳印度 將運用於娛樂及醫療

索尼 (6758-JP) 週二 (30 日) 宣布，該公司將於 7 月時，在印度成立與 AI 人工智慧相關的研究開發據點，未來也將成為該公司在娛樂及醫療方面的重要基地。

索尼將於 7 月時在印度孟買及班加羅爾 (Bengaluru) 兩處成立 AI 人工智慧的研發據點，取名為「Sony Research India」，並於 2020 年 7 月 1 日生效。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Sony Research India 被索尼定位成，將 AI 人工智慧等技術，運用在娛樂及醫療方面的重要據點。由於印度的資訊科技 (IT) 相當進步，將會積極吸收當地的優秀人才。

索尼在同 (30) 日所發出的新聞稿表示，Sony Research India 不僅將加快與娛樂和電子業務部門的合作，同時也打算進一步提高印度的研發競爭力及能力。

印度孟買的「寶萊塢」是當地電影產業的重要基地，索尼也因而判斷將研發據點設在當地，認為在娛樂事業方面可產生良好綜效。

索尼設在印度的新據點，除了會招募當地的優秀人才，也會聘請擁有在其他國家的工作經驗，且在發展一段時間後回到母國印度的研發人員。

索尼在美國、歐洲、中國等處都有進行研究開發。對該公司而言，印度也是在日本之外，第七個被選為設置研發據點的國家。