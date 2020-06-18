高通推新一代機器人平台RB5 結合5G及AI運用更廣

美國半導體製造商高通 (QCOM-US) 週四 (18 日) 宣布推出全球第一個支持 5G 和 AI 的機器平台 RB5(Qualcomm Robotics RB5) 。

高通表示，高通的機器人平台 RB5 由大量的硬體、軟體和開發工具所組成，是專為機器人開發所設計的，結合了該公司在 5G 和 AI 方面的專長，該平台旨在幫助開發者和製造商來構建新一代的各式高度運算、低功耗的機器人和無人機。

在硬體方面，該平台所運行的是高通最新的 QRB5165 處理器，以及 Kryo 585 CPU 和 Adreno 650 GPU，結合旗下第 5 代 AI 引擎，能達到每秒 15 兆次的運算能力。

此外，該平台也擁有更先進的影像功能，每秒可處理 20 億畫素，並支援 8K 影片。一次最多可搭載 7 個相機鏡頭，有效偵測周邊，能應用於導航、偵測障礙物、地圖構建等。

相較於過去的高通 RB3 平台，搭配高效能 5G 與 AI 技術的新一代 RB5，能執行更加複雜的機器深度學習，同時推升全方位機器人應用，像是無人機、物流機器人等。

目前，已經有大約 20 多家企業有意願採用 RB5 平台，並且已經進入評估階段。另外有 30 多個開發者正在研發必要相關軟硬體，支援最新的機器人應用。無人機製造商 ModelAI 執行長 Chad Sweet 表示：「RB5 平台將帶來新的自主無人機體驗，例如能在狹窄的空間中快速導航，同時繪製出環境地圖。」

一直以來，高通積極瞄準快速發展的機器人產業。據研究機構 ABI Research 估計，僅在 2020 年，預期將有達到約 6000 萬個機器人部署，到 2025 年將會再增加一倍。此外，受到疫情的影響，也使得醫療保健和交付等商業市場的機器人部署加速。