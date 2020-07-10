美國CDC主任：學校不開放 對學生健康威脅更大

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週四 (9 日) 表示，即使在 COVID-19 大流行期間，如果學校保持關閉，對學生而言是更大的健康風險。

美國總統川普週三繼續呼籲學校重新開放，並發表推文，指責 CDC 所提供的指南是「不切實際」而且昂貴的，他並且說，若有學校堅持不重啟校園，聯邦政府會斷絕經費。

Redfield 表示，CDC 提供指南，就是為了促進學校重新開放。做為全國公共衛生的負責人，他必須說，對孩童們來說，關閉學校是更大的公共健康威脅。

他在媒體舉辦的線上會議上表示，如果以疫情為由關閉學校，他將「感到失望」。Redfield 稱，這種病毒對大多數兒童沒有太大威脅。

Redfield 指出，CDC 不會更改現有的開放學校指南，但是會發布更多的指導方針，以讓實際做法更加明確。他表示，指南將解決父母的角色，以及在學校中使用口罩的重要性。

Redfield 表示，他認為人們低估了學校關閉，對孩童的公共衛生威脅。他相信可以安全地讓學校開放，並與地方司法管轄區合作，確保學校遵循指南。「現在，讓這些學校重新開放並安全地進行，是一項至關重要的公共衛生行動。」

美國兒科學會也主張學生返回教室，理由是長時間離開學校，對孩童會有教育及社會傷害。美國學校管理者協會及教師協會等組織認為，要安全地重新開放學校，還需要更多資金。