以社交距離為前提 紐約市計畫9月開放公立學校

美國紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 週四 (2 日) 表示，紐約市計劃以遵守社交距離 (Social Distancing) 前提，於 9 月開放市內公立學校。儘管如此，週三 (1 日) 美國單日確診數再飆新高，恐將為這項計劃蒙上一層陰影。

白思豪於例行記者會上表示：「為了 9 月，我們將全力以赴。」他認為，部分學校足以為學生提供適當空間，至於那些無法容納所有學生的學校得以另行宣布開放時程。

白思豪說道：「我們知道在疫情爆發前，學校人滿為患，為後勤作業帶來艱鉅挑戰，現在我們必須實行社交距離措施，每個人都必須戴上口罩，校內設施每天進行消毒作業。」

不過，以美國目前的疫情狀態來看，這項計劃恐將受到阻礙。根據約翰霍普金斯大學統計數據，美國週三 (1 日) 新增 5 萬多例新冠肺炎確診病例，創下疫情爆發以來最大單日增幅，包含加州、佛羅里達州在內全國 40 個州的新增病例數較上週成長至少 5%。

其中，亞利桑那州單日新增病例和死亡人數皆創下新高，新增確診近 4900 例，死亡上升到至少 80 例，疫情越發嚴峻，州長 Doug Ducey 週一 (29 日) 才剛宣佈停止經濟重啟計劃，關閉州內酒吧、體育館、電影院等公共場所

密西根州州長 Gretchen Whitmer 也因酒吧引爆群聚感染，週三緊急簽署行政命令，要求州內大部分地區酒吧關閉室內座位區；加州州長 Gavin Newsom 同日下令關閉餐廳、電影院、動物園、博物館等場所，並加強執行社交距離措施。