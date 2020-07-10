日本6月企業物價指數月增0.6% 主因原油價格上揚

日本央行 (BOJ) 週五 (10 日) 公布 6 月份的企業物價指數 (PPI)，報 99.6、年減 1.6%、月增 0.6%，連續 4 個月遜於去年同期。但表現優於《路透社》所整理出的預測中位數年減 1.9%，上月比也在相隔 5 個月後再度出現上揚。

日本 2020 年 6 月企業物價指數 (圖片來源：日本央行)

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而出現停滯的日本經濟活動，在 6 月時出現廣泛重啟。也由於國際原油價格和銅金屬價格出現恢復，企業物價較 5 月時出現上揚。

在全部 744 個查價項目當中，有 494 個品項出現上揚、237 個品項出現下滑。石油煤炭製品年減 25.9%、化學製品年減 5.9%、水電瓦斯年減 2.8%。

6 月份日本以日圓計算的出口物價指數報 89.0，年減 4.1%、月增 0.8%；同月日本以日圓計算的進口物價指數報 80.2，年減 15.6%、月增 0.9%。

日本的企業物價指數，是以包含消費稅的方式算出。如果去除消費稅的增稅影響，6 月份日本企業物價指數則是報年減 3.1%、月增 0.6%。上月比的增長率，出現 2017 年 1 月以來新高。

雖然與前月相比數據有所恢復，不過與前一年相比則仍然在較低水準游移。

日本央行對這樣的結果表示看法，認為「新冠肺炎成為企業物價重擔的狀況沒有改變。」在未來也將持續關注日本國內外實體經濟的恢復，對企業物價所帶來的影響。