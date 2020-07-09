鑫創電子上半年營收創高 下半年新客戶助攻續強

車載工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 6 月、上半年營收同步改寫歷史新高，展望下半年，公司認為，在新客戶加入下，與上半年相比業績可望持平或略增，全年營收也可望同步改寫新高。

鑫創電子 6 月營收 5097.4 萬元，月增 28.6%、年增 40.1%，寫歷史單月最佳；第二季營收 1.1 億元，季增 24.5%、年增 34.7%；上半年營收 1.98 億元，年增 7.9%，年增由負轉正、並改寫同期新高。

鑫創電子表示，第二季受惠歐洲警車及火車專案出貨遞延效應，美國警車、救護車專案需求增加，及歐洲無人公車專案及東南亞、中東等大眾交通運輸系統專案陸續出貨，帶動推升營運。

展望下半年，鑫創電子表示，第三季進入傳統淡季，預計營運將回落，但第四季將再進入傳統旺季，加上歐洲、亞洲新客戶可望陸續加入，看好營運可望維持上半年高檔或略增，全年也可望同步改寫新高。

此外，鑫創電子第二季也與面板大廠友達 (2409-TW) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將針對智慧交通領域，積極拓展物聯網 (IoT) 垂直應用領域，未來由鑫創電子擔任協力廠商，共同提供汽車大廠系統解決方案，預期最快明年下半年導入新增專案，挹注營運成長動能。