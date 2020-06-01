凌華挾機器人定位關鍵技術 友達、鴻海兩大集團爭搶合作

鴻海 (2317-TW) 董座劉揚偉接受媒體專訪時指出，將與工業電腦廠凌華 (6166-TW) 合作，攜手發展自主式移動式機器人，凌華挾著機器人、智慧工廠的領先技術，除了友達入股取得一席董事外，連代工大廠鴻海也看上眼，兩大集團爭搶與凌華合作，凸顯凌華多年布局機器人、智慧工廠技術，將逐步邁入收割期。

據悉，鴻海找上凌華合作，看上的就是凌華在機器人同步定位與地圖構建 (SLAM) 上的領先技術，雙方將成立合資公司，共同推動機器人開發應用，劉揚偉先前就指出，近期在自主移動式機器人 (AMR) 有一些進展，也顯示當時鴻海已經開始接觸尋找對象，強化機器人布局能量。

凌華近年積極參與機器人操作系統 (ROS/ROS 2) 開發，ROS 算法建立的 SLAM 技術，能讓機器人在未知環境下，透過運動過程中，重複觀測到的周遭特徵，定位自身位置和姿態，再以自身位置為基礎，增量式的構建地圖，達到同時定位和地圖構建的目的，而這也是 AMR 所需具備的關鍵技術。

事實上，凌華開發出的機器人，具備的特點之一在於地圖繪製可以更迅速，且不同的機器人繪製地圖時，不會有相衝突的情形，甚至可邊繪製邊學習新的路徑與行為，該技術關鍵在 2015 年底併購的英國軟體公司 PrismTech，該公司是專攻工業物聯網中的資料分散式軟體 (DDS)，更是 ROS 邁向 ROS 2 的關鍵技術，也吸引大廠目光。

只要機器人具備 DDS 控制，就能進行點對點雙向溝通能力，從自動化走向更全面的「自主化」；凌華也是 Open Robotics 所主持的 ROS 2 技術指導委員會 (TSC) 成員之一，顯現其技術領先地位。

此外，凌華的 Neuros SDK 更具備強大開發能力，與 ROS/ROS 2 完全相容，兼具環境優化、兼容數百種開源機器人算法，能快速開發並加速縮短上市時間，因此才有凌華已被友達入股，但鴻海仍積極尋求合作。

鴻海在去年起，宣示轉型布局「3+3」，其中新興產業布局中，包含機器人、電動車、智慧醫療三大領域，透過擴新應用，5 年內毛利率要提升至 10%，隨著多方布局，轉型的藍圖逐步顯現，其中機器人的部分，同步定位與地圖建構成為最關鍵的技術之一，也是鴻海看上凌華的主要原因。

此外，凌華挾此技術，也吸引友達入股，友達日前斥資 24 億元，取得凌華 19% 股權，並將在取得一席董事，友達同樣是以未來轉型為考量，除了看好凌華在智慧工廠的實力，有助優化生產效率外，同時也能一同打造工業、商業領域生態系拓展事業版圖，在近年面板逆風下找尋新藍海。