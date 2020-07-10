盤前財經大事搶先讀2020年07月10日

今日操盤前瞻

中國 6 月 M2 貨幣供給

美國 6 月 PPI

法說會：南亞科、三洋電

除權息：天仁、同欣電、嘉裕、系微等

〈大同股東會〉遏止大同亂象 證交所祭三招防堵「林郭們」借殼上市重生

大同 (2371-TW) 經營權爭議持續延燒，為避免類似事件一再發生，金管會將率證交所、集保所、投保中心等周邊單位研議修改《證交法》，其中證交所將祭出三大方案，避免公司派借殼上市，全力防堵「林郭文艷們」。閱讀全文...

〈大立光法說〉Q3 展望保守 9P 鏡頭升級速度緩 六大重點一次看

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開線上法說會，公布第 2 季財報，每股純益 37.19 元，創 5 季以來新低；展望第 3 季，執行長林恩平仍保守看待。閱讀全文...

國光生 6 月營收月增逾 7 倍 下半年流感疫苗出貨迎旺季

疫苗大廠國光生 (4142-TW) 昨 (9) 日公布 6 月營收，由於開始提供賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，帶動單月營收 5172 萬元，月增 714%、年減 28.96%；預期本季底國內將啟動公費四價流感疫苗施打，流感疫苗出貨帶動下，營收可望登全年高峰。閱讀全文...

IC 通路雙雄 Q2 營收不同調 大聯大年增 15.97% 文曄持平

半導體通路雙雄大聯大 (3702-TW)、文曄 (3036-TW) 今 (9) 日公布第二季營收，分別達 1498.1 億元、747.24 億元，年增 15.97%、年減 0.04%；大聯大受惠 5G 基地台產品出貨暢旺，加上筆電需求持強，第二季營收創歷史次高，文曄則因手機下游面臨庫存調整，第二季營收較上季、去年同期略減，預計本季可望重返成長。閱讀全文...

〈稅收統計〉台股日均量衝破 2000 億 上半年證交稅收 610 億元衝 20 年新高

熱錢行情加持下帶動台股價量齊揚，受惠成交量放大，6 月證交稅收 125 億元；累計前 6 月證交稅收共 610 億元，年增率近 5 成，稅收實徵淨額為近 20 年來新高。閱讀全文...