IC通路雙雄Q2營收不同調 大聯大年增15.97% 文曄持平

半導體通路雙雄大聯大 (3702-TW)、文曄 (3036-TW) 今(9) 日公布第二季營收，分別達 1498.1 億元、747.24 億元，年增 15.97%、年減 0.04%；大聯大受惠 5G 基地台產品出貨暢旺，加上筆電需求持強，第二季營收創歷史次高，文曄則因手機下游面臨庫存調整，第二季營收較上季、去年同期略減，預計本季可望重返成長。

大聯大 6 月營收 473.5 億元，月增 1.37%，年增 2.16%，第二季營收 1498.1 億元，季增 14.32%，年增 15.97%，累計上半年營收 2335 億元，年增 17.21%。

文曄 6 月營收 237.6 億元，月增 2.93%，年減 4%，第二季營收 747.24 億元，季減 3.56%，年減 0.04%，累計上半年營收 1522 億元，年增 7.02%。

大聯大指出，隨著 5G 基地台陸續建置，手機及 IoT 相關產品商機顯現，企業與家庭用戶也持續投資遠端工作環境，帶動筆電、PC、網通設備、伺服器等硬體出貨持續暢旺，推升第二季營收創下歷史次高。

文曄近期則因手機下游進行庫存調整，加上消費性電子需求疲軟，導致第二季營收較上季略減，不過，隨著 5G 手機將在第三季陸續問世，文曄營收也可望重返成長。