席勒：群眾心理影響市場 對疫情的恐懼可能持續數年

諾貝爾獎得主、經濟學家席勒 (Robert Shiller) 週二 (7 日) 表示，對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的恐懼，可能會困擾美國多年，影響投資意願。

席勒認為，當前可能已經進入疫情的第二階段，為了防疫，經濟可能會再度關閉，並造成更差的心理反應。

席勒警告，最大的風險是人們開始認為挫折將永遠持續下去，並且會影響他們冒險的意願。這種心態可能變成「自我實現的預言」，重重損害需求，並將更多的企業推向困境。

席勒是探討人情緒如何影響財務決策的專家，並於 2019 年發表著作《敘事經濟學：故事如何傳播和推動重大經濟事件 》。

他表示，市場並不總是與經濟活動保持一致的關係，這也是為何疫情重擊經濟，而美股依舊上揚的主因。

為何經濟變差股市卻漲

在最新發表的文章中，席勒指出，近期美股的上漲，從基本面難以令人理解，但由群體心理、思想的病毒性傳播以及流行病的動態發展上，則能做出解釋。

他將近期的市場分為 3 個時段：在第 1 階段，由 1 月底至 2 月 19 日，標普 500 指數上漲 3.1%；第 2 階段由 2 月 19 日到 3 月 23 日，指數下跌 34%，在那之後為第 3 階段，指數由底部反彈 40%。

他表示，第 1 階段始於 WHO 將新冠肺炎定為「國際關注的突發公共衛生事件」，這並不是大眾熟悉的事件，人們不覺得其他人會特別關注此一事件，因此沒有特別反應。

直到第 2 階段，人們試圖了解此一事件，但仍缺乏基礎事件，無法馬上理解。這一階段的股市跌幅類似 1929 年時的股市崩盤，市場充滿著悲觀的講述，有關大蕭條重現的故事非常盛行。

來到第 3 階段，關於財政和貨幣政策的真實消息浮出水面，市場讚賞各國急速的反應行動，最終促成股市反彈，並在「錯失恐懼」的心理下漲勢快速增溫。

席勒認為，在這 3 個階段中，消息的影響都是顯而易見的，但價格走勢不一定會迅速而且做出合乎邏輯的反應。正因如此，人們認為市場的走勢仍與經濟的情勢相違背。