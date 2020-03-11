諾獎得主席勒：對疫情恐懼未到頂峰 美股可能繼續崩落

諾貝爾經濟學得主、經濟學家席勒 (Robert Shiller) 警告，市場崩潰還遠遠沒有結束，因為 COVID-19(武漢肺炎) 的恐慌還未到達頂峰，股票和經濟目前極度脆弱。

美股週一 (9 日) 下挫逾 7%，並且觸發熔斷機制後，週二在川普救市政策下強彈近 5%，收復半數以上失地，但病毒帶來的危機及石油價格戰，情況均未改善。

席勒表示，以疫情來說，目前的難點在於這種疾病甚至在沒有明顯症狀之前，就具有傳染性，因此，隔離人群將變得更加困難。

席勒強調，除了病毒本身，目前其實我們面對兩種流行病，「一種是冠狀病毒流行病，但也有一種基於事實描述的恐懼症流行病，這種描述不一定與科學現實保持同步，但往往令人印象深刻」。因此，這對股市來說是危險的時刻。

席勒是行為經濟學的權威，研究行為如何影響財務決策，而本次疫情正是一次重大事件，造成由華爾街到一般街頭都為之震動。

席勒表示，現在經濟很有可能會陷入衰退。疫情已經在破壞商業活動，引發人們撤資，在這種環境下，將不會見到有創造力的新投資蓬勃發展。

他認為，不管疫情是否惡化，市場的焦慮情緒可能還會繼續。

席勒說：「我們將看到降低冠狀病毒流行的措施效果如何，但我不會對此抱太大希望。這是一種危險的流行病，而伴隨而來的恐懼流行病也是危險的。」