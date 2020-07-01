基本面回家了！美國6月ISM製造業PMI報52.6 高於市場預期

美國供應商管理協會 (ISM) 週三 (1 日) 公布最新製造業採購經理人指數(PMI)，6 月 ISM 製造業 PMI 報 52.6，高於市場預期和前值，並創下 1980 年 8 月以來最大漲幅，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫。
6 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 56.4，前值 31.8
- 生產指數報 57.3，前值 33.2
- 雇傭指數報 42.1，前值 32.1
- 供應商交貨指數報 56.9，前值 68
- 存貨指數報 50.5，前值 50.4
- 客戶端存貨指數報 44.6，前值 46.2
- 價格指數報 51.3，前值 40.8
- 未完成訂單指數報 45.3，前值 38.2
- 出口訂單指數報 47.6，前值 39.5
- 原物料進口指數報 48.8，前值 41.3
根據最新報告，6 月製造業 PMI 的 10 個指標中，有一半處於擴張狀態，顯示連續 3 個月承受疫情破壞後，製造業正在扭轉 4 月的嚴重萎縮。
製造業 PMI 細項指數中，新訂單、生產、供應商交貨、存貨以及價格指數皆重回景氣分水線以上，儘管僱傭指數仍處於收縮狀態，隨著禁令取消後越來越多人重返工作崗位，與上月數據相比已較為樂觀，創下近 60 年來最大單月漲幅。
ISM 主席 Timothy Fiore 表示，勞動力市場的長期前景仍具不確定性，但適度強勁的新訂單水平和未完成訂單的緩和趨勢令人感到樂觀。
Fiore 表示：「隨著我們進入下半年，需求、消費和資本投入正處於需求驅動的擴張週期。」Fiore 指出，在製造業六大部門中，食品、飲料和煙草製品表現依舊最佳，電腦、電子產業和化工產品也恢復相應增長，運輸設備和金屬製品仍然萎縮，但幅度已較緩和。