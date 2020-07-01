基本面回家了！美國6月ISM製造業PMI報52.6 高於市場預期

美國供應商管理協會 (ISM) 週三 (1 日) 公布最新製造業採購經理人指數(PMI)，6 月 ISM 製造業 PMI 報 52.6，高於市場預期和前值，並創下 1980 年 8 月以來最大漲幅，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫。

6 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 56.4，前值 31.8

生產指數報 57.3，前值 33.2

雇傭指數報 42.1，前值 32.1

供應商交貨指數報 56.9，前值 68

存貨指數報 50.5，前值 50.4

客戶端存貨指數報 44.6，前值 46.2

價格指數報 51.3，前值 40.8

未完成訂單指數報 45.3，前值 38.2

出口訂單指數報 47.6，前值 39.5

原物料進口指數報 48.8，前值 41.3

(圖: ISM)

根據最新報告，6 月製造業 PMI 的 10 個指標中，有一半處於擴張狀態，顯示連續 3 個月承受疫情破壞後，製造業正在扭轉 4 月的嚴重萎縮。

製造業 PMI 細項指數中，新訂單、生產、供應商交貨、存貨以及價格指數皆重回景氣分水線以上，儘管僱傭指數仍處於收縮狀態，隨著禁令取消後越來越多人重返工作崗位，與上月數據相比已較為樂觀，創下近 60 年來最大單月漲幅。

ISM 主席 Timothy Fiore 表示，勞動力市場的長期前景仍具不確定性，但適度強勁的新訂單水平和未完成訂單的緩和趨勢令人感到樂觀。

Fiore 表示：「隨著我們進入下半年，需求、消費和資本投入正處於需求驅動的擴張週期。」Fiore 指出，在製造業六大部門中，食品、飲料和煙草製品表現依舊最佳，電腦、電子產業和化工產品也恢復相應增長，運輸設備和金屬製品仍然萎縮，但幅度已較緩和。