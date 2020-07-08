美國擬禁用抖音Snap大漲6% RBC：雷聲大 雨點小

美國可能禁用抖音 app，雖然分析師預期雷聲大雨點小，最終仍不會禁止，但競爭對手 Snap (SNAP-US) 週二應聲飆漲近 6%。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (6 日) 受訪時表示，美國正考慮禁用包括海外版抖音 (TikTok ) 等中國社群 App，但不會在川普總統正式宣布前透露細節。

美國議員先前針對抖音處理用戶數據上提出質疑，擔心中國法律要求國內公司，「支持及配合中國共產黨的情報控制工作」，華盛頓也一直擔心抖音平台會審查內容。

此前中國與印度發生邊界糾紛，並導致抖音及 58 個中國 APP，在印度遭到禁用。但抖音公司否認此說法。

印度當地人民支持政府禁用抖音（圖片：AFP）

蓬佩奧指出，先前美國也因國安考量而對華為和中興採取了類似行動，現在針對大眾手機上的中國 app，「美國也會這樣做。」

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Mark Mahaney 表示，他對美國是否會禁用抖音感到質疑，但也承認「一切都有可能。」

抖音發言人指出，公司執行長 Kevin Mayer 是美國人，且公司涉及安全、安保、產品和公共政策方面的數百名員工和主要領導者都在美國。

發言人強調，提供用戶安全 app 體驗是首要之務，且「公司從未提供任何使用者數據給中國政府，就算遭官方要求也絕不會提供。」

目前抖音在中國境內無法使用，該公司表示因「近期事件」將停止在香港的運作。幾家美國社交媒體公司，包括臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和推特 (TWTR-US) 均表示，因應港版《國安法》將暫停香港當局接觸用戶數據的途徑。

RBC 的 Mahaney 認為，抖音和 Snapchat 用戶的重疊程度最高，但以功能來說，抖音和谷歌 YouTube 和臉書的 Instagram 雷同，因此如果美國禁用抖音，這些競爭對手將受惠。

Snap 週二上漲 5.94%，收 24.81 美元；臉書最初跳漲 1.2%，但漲幅最終收斂至 0.24%。S&P 500 和道指分別收低 1% 和 1.5%。