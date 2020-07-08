超狂！特斯拉連五日刷歷史新高 松下總裁讚馬斯克是天才 

松下集團總裁津賀一宏在週二 (7 日) 盛讚特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 是過於樂觀的天才，與此同時，特斯拉逼近 1400 美元大關，連續第五個交易日刷下新高，摩根士丹利將該股牛市場景股價定在 2070 美元。

特斯拉和松下正商討擴大美內華達州共同運營超級工廠 (Gigafactory 1) 電池工廠。松下集團總裁津賀一宏週二公開演說中表示，我相信只有天才才能擁有遠大的願景，而我知道的天才是特斯拉的馬斯克。

津賀一宏稱，由於馬斯克過度樂觀，像他這樣的天才可以忽略困難，向其夢想直奔，與夢想相比，大多數 (困難的) 事情都不重要，我永遠不會模仿他，人人像他這麼做可能不會安全。

特斯拉 (TSLA-US) 週二漲逾 1% 至每股 1389.65 美元，再刷歷史新高，該個股近期漲勢淩厲，已連續第五個交易日創新高。

特斯拉週二創連續第五個交易日新高。(圖片：investing)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 週二將特斯拉的目標價上調至每股 740 美元，並將牛市場景預期設至 2070 美元，比目前股價高出約 48%。

Adam Jonas 稱，特斯拉第二季產能與交車資料大大超出預期，而這三個月的環境在新冠疫情肆虐之下正變得極度艱困。

Adam Jonas 分析，和許多同行相比，特斯拉展示了一個非常強大的差異化品質，需求維持得更佳，特斯拉可能會從營運資本中耗損一些現金流，但能實現美國通用會計準則 (GAAP) 損益兩平結果。

Adam Jonas 警告，特斯拉仍存在一些長期的隱憂，整個汽車產業的基本面較差，加上亞馬遜、蘋果和 Google 母公司字母都企圖搶占電動車新興市場，特斯拉將陷入不可避免的競爭壓力。

FactSet 調查的 32 位分析師中，有 12 位分析師給予特斯拉「賣出」評級，而 11 位建議「持有」和 9 位建議「買入」，平均目標價為 774.98 美元。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 也將特斯拉股價牛市預期設定在 2000 美元，目標價為 1250 美元。券商 JMP Securities 表示，特斯拉營收有望在 2025 年達到 1000 億美元，上調其目標價至 1500 美元。