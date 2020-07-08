Needham：搜尋廣告營收乏力恐拖累Google Q2營收預期

投資銀行 Needham 週二 (7 日) 表示，谷歌 (GOOGL-US) 在美國的搜尋營收下滑，預計將帶動該公司第二季營收較去年同期縮減 7%，萎縮幅度高於機構先前預期的 - 5%。

市場研究機構 eMarketer 上月預計，今年美國搜尋廣告營收將下滑 7.2%，Needham 分析師進一步表示，全球搜尋廣告營收下滑幅度甚至高於美國，並指出旅遊、汽車、娛樂、媒體以及零售廣告營收下滑為驅動谷歌營收走疲的因素之一。

分析師解釋，谷歌之所以高度依賴旅遊、娛樂等廣告支出，主要和疫情所需的居家禁令和旅遊限制有關，此外，在疫情期間，失業率上升和經濟增長下滑導致消費者支出萎縮，降低廣告的投資報酬率，連帶拖累搜尋廣告營收。

Needham 分析師預計，旅遊、娛樂、媒體及零售廣告將持續疲軟，直到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情受控程度足以推動經濟增長和消費者需求走揚為止。

Needham 此前表示，今年谷歌營收有望增長 2-3%，如今該機構預計谷歌營收將持平甚至略為下滑。

廣告市佔率方面，eMarketer 數據指出，去年谷歌拿下美國近 32% 的數位廣告支出，臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 分別為 22.7％和 7.8％。Needham 預計，今年谷歌在美國的數位廣告支出將下滑至 29.4％，臉書和亞馬遜則分別提升至 23.4％和 9.5％。

2019 年全球數位淨廣告營收排名 (圖：eMarketer)

Needham 分析師認為，要解釋為什麼谷歌的搜尋廣告市佔率正在流失，比起臉書，亞馬遜會是更好的解釋因素，他們認為除了疫情問題外，亞馬遜對谷歌的搜尋產品帶來了結構性衝擊，他們引用亞馬遜 Prime 會員數據稱，有七成 Prime 會員表示他們平均每年花費 1400 美元使用亞馬遜搜尋產品。

Needham 認為，由於消費者在疫情期間付更多時間使用亞馬遜，幫助該公司吸引更多廣告商，預計其廣告營收增速將快於疫情爆發前的預期水平。