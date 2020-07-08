世衛警告新冠死亡數或再次攀升 承認空氣傳播可能性

週二 (7 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員警告，全球近幾週新增確診迅速飆升，滯後反應的新冠死亡數，可能在未來幾週開始再次攀升，這將不會令人訝異！

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1164 萬例，死亡數突破 53.8 萬例。美國迄今累計確診數超過 293 萬，死亡人數至少 13 萬。

世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 於日內瓦總部的記者會上表示，6 月全球通報的新冠病例加速增長，而死亡人數正在下降，然而，確診數上升和死亡人數上升之間存在時間差，患者可能需要數週時間才會發展成重病，並可能導致死亡。

Mike Ryan 稱：「其中有些可能是滯後 (效應) 的，我們可能會看到死亡人數再次開始攀升因為我們只是在過去五到六週才經歷確診數快速攀升… 如果新冠死亡數開始再次上升，我認為也不會感到訝異，這將是非常不幸的情況，但它有可能發生。」

世衛秘書長譚德塞表示，儘管全球死亡人數已出現趨平跡象，但這並不意味著取得成功，這是由於某些國家抗疫有成，但許多國家的新冠死亡數正在揚升。

來自 32 個國家的 239 名科學家近期聯名致函世界衛生組織 (WHO)，確診新冠病毒「毫無疑問地」能透過空氣傳播，呼籲世衛切勿輕忽，對此，世衛官員表示，該機構正審查新冠病毒透過空氣傳播的新證據。

世衛組織感染控制技術負責人阿萊格蘭齊 (Benedetta Allegranzi) 週二稱，目前還沒有確鑿的證據表明，新冠病毒正透過空氣「廣泛傳播」，但正在進行密切調查。

阿萊格蘭齊認為，不能排除公共場所空氣傳播的可能性，特別是在擁擠、封閉、通風不良等具體條件下。然而，我們還需要收集和解釋證據。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱，我們一直在討論病毒透過空氣傳播 (氣溶膠傳播) 作為新冠傳播方式之一的可能性，我們將在未來幾週內發布簡報，概述所知的一切。