儘管疫情升溫 迪士尼週六將如期開放佛州主題公園

儘管美國佛羅里達州新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，迪士尼 (DIS-US) 依舊發表聲明，指奧蘭多的主題公園仍將依計畫於週六 (11 日) 對外開放。

佛羅里達州的 COVID-19 新增病例上個月快速增加，上週有 3 天每日新增病例都在 1 萬例以上，致死率也較上週增加近 19%，累計死亡病例超過 3800 例。

一些員工已簽署請願書，要求迪士尼延後奧蘭多主題公園的重新開放計畫，受疫情影響，這座最受遊客歡迎的度假地點自 3 月起關閉。迪士尼之後於 5 月下旬宣布，將分階段重新開放。

迪士尼首席醫療官 Pamela Hymel 週二發表聲明稱，從增加公園和度假村的清潔與消毒，到更新健康及安全政策，迪士尼已可以負責任地對外開放。她強調，迪士尼已考慮了政府及地方衛生部門，以及美國旅行協會及迪士尼健康小組的指導後，實施健康與安全措施。

迪士尼採行的措施，包括限制入園人數、測量體溫及要求配戴面部遮蓋物等要求。

依迪士尼的計畫，魔術王國和動物王國公園將於 7 月 11 日對外開放，EPCOT 和好萊塢影城仍定於 7 月 15 日開放。

迪士尼股價週二下挫 0.7%，收 113.63 美元。