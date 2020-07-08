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〈美股盤後〉美正式退出WHO 重啟計畫舉步蹣跚 標普連五漲止步

〈美股盤後〉美正式退出世衛 重啟計畫舉步蹣跚 標普連五漲止步 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉美正式退出世衛 重啟計畫舉步蹣跚 標普連五漲止步 (圖片：AFP)

週二 (7 日) 美國新冠疫情持續升溫，拖累多州重啟經濟進度，恐慌指數 VIX 上揚，反映投資人擔憂經濟和股市復甦的持續不確定性，能源、金融股領軍大跌。

美股四大指數週二全數收黑，波音領道瓊下跌近 400 點，標普連續五個交易日上漲止步，那指自創紀錄高位跌落。

美中關係持續因香港議題觸礁，美國國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo) 宣布，美國正考慮禁用抖音 TikToK 等中國社交軟體 App。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1164 萬例，死亡數突破 53.8 萬例。美國迄今累計確診數超過 293 萬，死亡人數至少 13 萬。

白宮官員週二透露，美國已正式退出世界衛生組織，該通知已寄出並於明 (2021) 年 7 月 6 日起生效。

世界衛生組織 (WHO) 官員週二警告，全球近幾週新增確診迅速飆升，滯後反應的新冠死亡數，可能在未來幾週開始再次攀升，這將不會令人訝異！

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 396.85 點，或 1.51%，收 25,890.18 點。
  • 標普 500 指數下跌 34.40 點，或 1.08%，收 3,145.32 點。
  • 那斯達克指數下跌 89.76 點，或 0.86%，收 10,343.89 點。
  • 費城半導體指數下跌 27.04 點，或 1.32%，收 2,019.77 點。
標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收漲，能源、金融、工業板塊領跌。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收漲，能源、金融、工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.86%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.31%；臉書 (FB-US) 下跌 0.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.65%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%。

道瓊 30 檔成分股陷血海，僅沃爾瑪、P&G 絕處逢生。波音 (BA-US) 下跌 4.81%；高盛 (GS-US) 下跌 3.86%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.70%；雷神科技 (RTX-US) 下跌 3.65%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.59%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.82%。

費半面臨虧損局面。AMD (AMD-US) 下跌 0.88%；美光 (MU-US) 下跌 3.59%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.07%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.84%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.33%。

台股 ADR 同步挫低。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.36%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.89%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.02%。

焦點個股消息

美國正考慮禁用抖音 TikToK 等中國社交軟體 App，助力競爭對手 Twitter (TWTR-US) 和 SNAP (SNAP-US) 分別收紅 2.01% 和 5.94%。

特斯拉 (TSLA-US) 週二漲逾 1% 至每股 1389.65 美元，創連續第五個交易日收盤新高紀錄。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週二上調特斯拉的目標價至每股 740 美元，並將牛市場景股價設至 2070 美元

特斯拉連續第五個交易日創新高。(圖片：AFP)
特斯拉連續第五個交易日創新高。(圖片：AFP)

全球最大零售業者沃爾瑪 (WMT-US) 本月與亞馬遜 Prime 會員打對仗，推出自家版的忠誠會員計畫 Walmart+，該訂閱服務年費為 98 美元，提供包含貨品當日交付、燃油折扣和其他運費津貼，激勵其股價大漲 6.78% 至每股 126.95 美元

生物技術公司 Novavax (NVAX-US) 宣布獲得美國政府 16 億美元資助，加快其新冠疫苗候選藥物的後期研發和生產，其股價週二狂漲 31.62% 至每股 104.56 美元

隨著收入暴跌和虧損增加，Levi's (LEVI-US) 宣布裁員數百人，其股價下滑 4.02% 至每股 13.83 美元

華爾街分析

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，由於俄亥俄州乃至全美新冠確診病例增加，該地區的經濟活動正在放緩，需要採取更多的財政刺激措施以幫助經濟從危機中完全恢復。

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，我們正在密切關注該病毒的發展，Fed 可透過前瞻指導進一步放鬆貨幣政策，並在需要時保持貸款支持。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「美股超買了，這個市場一直在忽略新冠病毒將引起的潛在問題。」

西北共同財富管理公司首席投資策略師 Brent Schutte 表示：「隨著確診病例增加，人們開始投資在家工作的相關類股。我想說的是，恢復大封鎖的可能性微乎其微，市場若更多地上下波動，而非像過去幾個月那樣直線上漲，我不會訝異。」

瑞銀首席投資長 Mark Haefele 在一份報告中表示：「儘管我們預計波動將持續，但有理由樂觀地認為，經濟和市場能夠承受近期疫情加速的影響，有跡象表明，衛生保健系統正在更好地應對新冠肺炎，減少限制行動自由的必要性，經濟數據繼續展現韌性。」

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