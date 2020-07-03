兩樣情！莫德納傳推遲新冠疫苗試驗 輝瑞公布超前進度表

新冠肺炎 (COVID-19) 已席捲全球，全球染疫已飆破 1076 萬人，死亡數突破 51.7 萬人，全球緊鑼密鼓研發新冠疫苗之際，週四 (2 日) 輝瑞公布超前進度表，但莫德納卻傳出推遲新冠疫苗試驗的消息。

受此消息影響，美國莫德納生技 (MRNA-US) 週四股價下跌 4.90% 至每股 58.57 美元，輝瑞 (PFE-US) 股價續揚 2.28% 至每股 34.51 美元。

莫德納和美國國家衛生院 (NIH) 合作，預計 7 月晚些時候將對其候選疫苗進行 3 萬名受試者的第三階段試驗，並等待中期試驗結果。

週四 (2 日) 外媒引述消息人士表示，莫德納正在改變試驗計畫，將推遲原先試驗開始日期。目前還不清楚開始日期會推遲多久，可能將推遲數周。

然而，相較於莫德納進度可能落後，百年大藥廠輝瑞與合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 週四公佈疫苗試驗的超前時間表。

繼週三輝瑞的候選疫苗 (BNT162b) 首批臨床試驗結果呈積極結果，該公司週四宣布，關鍵的試驗可能在 7 月開始，然後在 8 月招募全部受試者，然後在 9 月得到中期療效數據。

SVB Leerink 分析師 Daina Graybosch 在週四的一份報告中寫道：「兩家公司最令人驚訝的消息是，… 這個時間表野心勃勃值得嘉許，但似乎具有挑戰性。」

瑞穗證券分析師 Vamil Divan 在一份報告中說：「鑑于輝瑞在大型疫苗試驗方面的經驗，他們可以在一個月內進行關鍵試驗，並在八月下旬 / 九月初獲得數據，然後在十月份提交監管文件。」

米爾肯研究所數據顯示，目前共有 178 種疫苗處於不同的開發階段，Inovio (INO-US)、CanSino、AstraZeneca 和 Moderna (MRNA-US) 等 14 種新冠疫苗正處於人體試驗過程，默克 (MRK-US)、嬌生 (JNJ-US) 和賽諾菲的疫苗也即將加入。