美疫情惡化確診將破300萬 古莫：川普害的

週一 (6 日) 美國至少 38 州疫情再度惡化，紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 抨擊，川普淡化疫情的言論，加劇全美疫情大流行。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1149 萬例，死亡數突破 53.5 萬例。美國迄今累計確診數超過 290 萬，死亡人數至少 13 萬。

紐約州長古莫稱，紐約病例持續減少，重啟計畫將於 5 月 15 日逐步開始，但在美國其他地區 (至少有 38 個州) 通報感染率持續上升，而追根究柢主因是川普企圖淡化疫情的言論。

紐約州長古莫指控，川普說了很多話，但它們不一定是事實。

古莫稱，川普想否認病毒。他從疫情第一天就開始說，新冠肺炎就像流感一樣，會在復活節前消失。天氣會變暖，然後病毒會奇跡般地消失。他說了所有這些話，但沒有一個是正確的。

古莫表示，川普可以透過簡單地承認問題並在公共場合戴口罩來遏制疫情，如果他不這樣做，那麼他正在助長疫情，使病毒成為可能。

來自 32 個國家的 239 名科學家近期聯名致函世界衛生組織 (WHO)，證實新冠病毒能通過空氣傳播。一些專家表示，在室內配戴口罩能對防疫有所幫助，口罩至少可降低 82% 感染的可能。

古莫表示，川普可以透過簡單地承認問題並在公共場合戴口罩來遏制疫情 (圖片：AFP)

古莫提到，川普不戴口罩，但彭斯戴口罩，全美衛生官員都說要戴口罩，但他就是不願戴口罩，因為他不想承認新冠病毒。具體為什麼？我不清楚。

川普上月讚揚政府的防疫工作，稱病毒檢測是把雙刃劍，篩檢越多確診越多，所以希望放慢檢測速度，他還在上周表示，99% COVID-19 感染病例是「完全無害」，但沒提供證據。

古莫警告，疫情在任何地方大爆發，就會引爆所有地方疫情惡化。