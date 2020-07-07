陸股史詩般大漲5.7%後 可能不會重演2015經驗

近年來中國股市漲勢兇猛，已讓投資者質疑這場牛市能否持續下去，還是會因為失望而消退？

由於中國官方發表了幾篇文章，宣布新牛市到來，並強調在疫情低迷期過後，經濟即將復甦之際，功能良好的資本市場之重要性，中國股市應聲飆升。

然而，中國股市大盤週一 (6 日) 急劇上升，與 2014 年至 2015 年期間的走勢有著令人不安的相似之處，當時官媒和評論家也大肆慶祝股市，但最後這股欣悅態度只剩幻滅。

凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 Oliver Jones 表示，「中國今日大漲近 6%，幾乎沒有明顯的經濟理由，甚至有一些 2015 年股市崩盤前的定性特徵。」

滬深 300 指數週一 (6 日) 大漲 5.7% 至 5 年高點，今年迄今該指數漲幅達 14%，超越其他海外交易所大盤表現。

投資者的樂觀情緒蔓延至全球股市，激勵了美股和歐股週一漲勢，S&P 500 上漲近 1.6%、泛歐道瓊 Stoxx 600 指數也上漲了 1.3%。

雖然凱投宏觀對陸股後市感到憂慮，但一些分析師質疑，將中國今日股市走勢與 2015 年市場崩潰相比的說法，因為 2015 年崩盤是伴隨著保證金要求放寬，即允許散戶借錢買股票來增加押注，當時，因為槓桿的使用增加，有助於擴大股市收益，但同時也加速拋售，導致在一個月的時間內抹去了上海股市 1/3 的股票價值。

最初估計將個人使用槓桿的比例定為約 20%，後來又提高到 100%。

這次，監管機關或許會更謹慎避免重蹈覆轍。

KraneShares 投資長 Brendan Ahern 不認為 2015 年的事件會重演，「因為保證金標準已被嚴格收緊。」

儘管如此，中國股市融資餘額仍飆升至人民幣 1.16 兆元 (1650 億美元)，為 2016 年 1 月以來最高水準。

分析師還指出，中國基本面已有一些力道，近期股市上漲也恰逢各單位發布一連串優於預期的經濟數據，顯示中國製造業和服務業活動大幅回彈，表明中國已控制住新冠病毒疫情對經濟的衝擊。

Caixin 和研究機構 Markit 上週五公布，中國服務業採購經理人指數 6 月份自前月的 55.0 上升至 58.4，該指數在 50 以上時表示產業活動擴張。

但最終，投資者可能會把中國股市 2 位數的漲勢看得太重。

「與過往漲勢相比，獲得當局和媒體一致認可的當前漲勢還只是小小歡呼聲，雖然最終可能證明這漲勢是不可持續的，但到那一天來臨前，還有一段日子。」Jones 說。