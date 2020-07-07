疫情推高晶片需求 三星第2季營業利益躍升23%

南韓三星電子週二 (7 日) 公布初步財報顯示，伺服器晶片的強勁需求顯然抵銷了疫情期間手機銷售下滑的劣勢，上季營業利益激增 23%，優於市場預期。

三星指出，預計今年 4 到 6 月，營業利益可達 8.1 兆韓元 (約 67 億美元)，較去年同期增長 22.7%，遠優於分析師預期的 6.8 兆韓元。

在營收部分，三星預計來到 52 兆韓元，較去年同期減 7.3%，分析師預期的中值則為 51.6 兆韓元。

不過在南韓股市，三星週二開高走低，至當地時間上午 10:04，股價下挫 1.09%，報 54500 韓元。

(圖表取自 Google)

做為全球領先的記憶體晶片及智慧手機供應商，三星並未公布初步財報細目，三星將在本月稍後公布完整財報。

分析師認為，三星的半導體業務必將是撐起第 2 季財報的骨幹，因為在疫情期間，人們在家上班、在家工作，提升了資料中心對伺服器晶片的需求。

Shinyoung Securities 分析師 Moon Ji-hye 表示，由第一季開始，記憶體晶片產品的價格均上揚，出貨量也增加。

根據 TrendForce 追蹤市場的 DRAMeXchange 數據，基準 8 GB DDR4 DRAM 的合約價格，從 1 月份的 2.84 美元上漲至 5 月份的 3.31 美元，連續 5 個月上漲，儘管 6 月份報價持平。

一些分析師預測，三星的晶片業務第 2 季的營業利益可能達到約 5 兆韓元，有望創下 2018 年第 4 季以來新高。