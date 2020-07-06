香港國安法拍板 中國股市大漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 雖然新冠病例單日增加超過 5.6 萬例，紐約和加州等地暫停重啟，但美國 6 月份就業人數成長亮眼，ISM 製造業指數更升至 14 個月高點，樂觀情緒持續推動美股上漲 4.0%；

2. 英國與歐盟的脫歐談判無明顯進展，然而歐盟 27 國將於 7/17-18 日峰會討論 7,500 億歐元經濟復甦計畫的細節，和德國議會支持歐洲央行購債計畫，結束先前法庭僵局的好消息，帶動歐洲股市上漲 2.8%。

新興市場

1. 中國正式通過香港國安法，雖然街頭仍有眾多抗議行動，且激化歐美方面的反對情緒，但金融市場似乎塵埃落定，在 5 月份採購經理人數據持續擴張的加乘下，中國股市上漲 4.9%；

2. 印度央行開始展開新一波扭轉操作，且 6 月份製造業經理人指數由前期的 30.8 反彈回 47.2，將近重回擴張區間，抵銷了疫情仍在惡化的負面消息，印度股市上漲 2.4%。

債券市場

1. 雖然市場情緒隨疫情反覆變動，在上週樂觀情緒下，全球政府債券小幅下跌 0.1%；

2. 各國皆慢慢重回經濟正軌，風險性債券利差逐步收斂，全球高收益債券上漲 0.5%、新興市場主權債券上漲 0.9%。

原物料、匯率

1. 即便全球股市上揚，對於疫情的不確定情緒依舊支撐金價表現，金價維持平盤；

2. 美國石油鑽機數連 16 週下滑，美國商用庫存下降近 720 萬桶，油價上漲 5.9%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/07/06（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/03）

資料來源: Bloomberg，2020/07/06（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/03）

三大市場關鍵事件及分析

1. 資金限制供給，油價前景佳

美國能源高收益債券殖利率仍高，能源公司資金成本降低前，產量難以快速提升，有利原油價格上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，2020/7/2。

2. 絕地反攻，上半年原地踏步

經歷第一季的大跌與第二季的大幅反彈後，大部分資產幾乎回到去年底的價格，下半年表現取決於經濟恢復速度有無符合預期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市採標普 500、MSCI 世界與 MSCI 新興市場指數，債券皆為美銀美林債券系列指數，2020/7/2。

3. 憂二次疫情？沒這麼糟

雖然美國確診人數再度上升，引起市場擔憂是否會出現二次疫情。然而，根據疾病管制署公布的數據，顯示類流感總死亡率已經回到過去平均水準，而且新增確診集中在恢復力較好的 65 歲以下的青壯年族群。

資料來源： US CDC，「鉅亨買基金」整理，2020/06/27。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/02。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30