美國衰退已成過去式？股債匯樂觀上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 對於全球疫情第二波的擔憂未散，但對於全球政府強力展開經濟復甦助攻，包括美國傳出 1 兆美元基礎建設、中國央行可能再進行降準等預期，支撐全球股市上漲 2.0%；

2. 美國聯準會正式開始購買公司債，而美國新公布的零售銷售數據大幅優於預期，抵銷失業數據仍不見起色的消息，美國標普 500 指數上漲 1.9%，小型股則上漲 2.2%。

新興市場

1. 中印邊境發生衝突及朝鮮半島等地緣政治風險再起，令新興股市相對受壓抑上漲 1.5%；

2. 中國最新公布工業生產年增率由前期的 3.9%，上升至 4.4%，對於經濟步上軌道的情緒樂觀，中國股市強勁上漲 3.1%；

3. 印度自 5/22 調降政策利率後，近一個月由利率敏感性類股帶動漲幅，近一個月上漲 15%。

債券市場

1. 聯準會購買計劃彈藥充足，推升風險債券表現，包含全球投資等級債券、高收益債和新興市場債券，皆全面上漲；

2. 受到投資市場樂觀情緒影響，全球政府債券受到壓抑，小幅下跌 0.2%。

原物料、匯率

1. 全球寬鬆政策和不確定性令金價居高不下，上週一度來到 1,745.26 元，單週上漲 0.8%；

2. OPEC 預計疫情將令今年下半年的需求，國際能源署甚至預估需求至少在 2022 年以前不會全面復甦，然而 5 月份減產協議執行率高，激勵油價上漲 7.8%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/06/22（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/19）

資料來源: Bloomberg，2020/06/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/19）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國經濟正式衰退，股市低點到了？

美國經濟於今年２月正式進入衰退，從 1951 年以來美國景氣與股市關聯來看，美股低點已過的機率有 40%，現在仍是長期持有的好買點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，1951-2020。

2. 巴西央行再度降息

巴西央行將政策利率從 3% 降至 2.25%，考量到巴西物價年增率出現分歧，長天期公債殖利率會否繼續下降存疑。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/6/18。

3. 台灣意外不降息，台股未來外資點讚

台灣央行宣布維持目前利率不變，主因為台灣防疫有成穩住內需，下半年政府預計加大挹注經濟力道，若全球需求有回溫，有利台灣股市繼續向上走揚。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/06/19。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/06/18。

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