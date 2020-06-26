台股萬一穩穩站 下半年能再創佳績？

五月底的時候，許多投資人還在觀望台股究竟會不會站上 11,000 點，想不到整個六月台股穩穩站在這個點位之上，投資台股下半年還有沒有機會？本篇文就基本面、政策面和資金面來看看，台股下半年的機遇。

1. 鄰近國家不敵衝擊猛降息，台灣利率穩定

通常來說，新興國家應該要提供較高的利率與投資報酬率，來吸引外資投資。但這樣的狀況，在近一年出現了微妙的變化。在各國為降低疫情衝擊而紛紛降息的同時，台灣央行在六月份意外決議暫時不需降息。如果把台灣與其他國家的政策利率做比較，可以發現大部分國家與台灣的利差都在縮小，連過往相對利差平穩的美國也出現了利差收斂。這代表台幣未來也可以表現相對穩定，投資報酬率也較不會受到匯率貶值所侵蝕。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/06/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 看好台股未來，外資由賣轉買

外資佔台股持有比重約為 30 – 40%，對於台灣股市的影響力可見一斑。由於目前台灣經濟環境相對強勁，加上中美貿易戰帶來的轉單效應持續發酵，外資從六月份以來 (截至 2020/6/22)，投入台股的金額居亞股之冠。在六月份過去的 16 個交易日裡只有兩天是淨賣出，平均每天買超的金額高達 1.8 億美元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

外資的操作邏輯與散戶較不相同，外資通常是在股市低點的時候，大力買進並長期持有。因此，通常在外資大買之後，會開啟一段不小的多頭。

3. 內需＋外銷需求有望轉佳

台灣非常仰賴外銷訂單帶動經濟成長，在近期全球疫情較為嚴重的時期，台灣出口各產業中雖大部分有受到不少影響（以年增率來看，礦產品、紡織品和塑橡膠產業受到衝擊最大），但電子零組件（13.3%）、資訊通信（10.9%）和光學器材（5.7%），反而是逆勢上漲。而在 4 月底時，許多台灣主要出口國家的 PMI 製造業採購經理人指數已經出現反彈，如果下半年這些國家的復甦步伐維持，可望減少對於今年出口的衝擊。

資料來源：台灣央行，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除此之外，政府在下半年將加強振興方案和預期國內消費需求將有反彈，將能讓台灣在下半年的經濟成長重回 2% 之上。股市通常都早於 GDP 觸底反彈，因此如果看好台灣下半年與明年的經濟表現，提前佈署是個不錯的策略。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

台股基金後勢佳，提前布局好策略

台灣經濟受到疫情衝擊有限，在過去疫情險峻的期間，仍可以保持部分經濟活動。而下半年隨著防疫限制再放寬、政府振興措施展開和全球外需復甦，台灣經濟成長十分可期。雖然說全球經濟反彈仍存在許多不確定性，但台灣也有許多產業是不易受到衝擊的，大部分台股基金都有針對這樣的前景作調整，投資人從中一定可以找到適合自己的台股基金。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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