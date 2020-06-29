二次疫情隱憂起 亞股逆勢上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 從美國、德國到澳洲皆出現疫情確診人數再度升高的現象，IMF 在週三將今年全球 GDP 由 4 月份預估的 - 3% 下調至 - 4.9%，對於全球疫情第二波的擔憂引起全球股市下跌 2.1%；

2. 雖然美國最新公布的消費數據大增、Markit 採購經理人數據也較前期改善、耐久財訂單更優於預期，美國財政部長表示新一輪刺激法案可能落於七月，但面對疫情再起的威脅且首次申請失業救濟金人數仍高於預期，美股拉回 2.9%。

新興市場

1. 中國最新公布工業生產利潤年增率由前期的 - 4.3%，上升至 6.0%，新公布之 LPR 雖未調降，但中國人行透過逆回購釋放 6,000 億人民幣，且北京疫情有望控制住，中國股市小漲 0.1%；

2. 台灣出口年增率雖較五月份下滑，但仍維持正增長 (0.4%)，外資持續大力湧進台股市場，台灣股市強勁逆勢上漲 1.0%。

債券市場

1. 疫情反覆令各天期公債殖利率下滑，全球政府債券與美國政府債券各上漲 0.2%、0.5%；

2. 隨著股市拉回和對油價前景的擔憂再起，全球高收益債券拉回 0.8%。

原物料、匯率

1. 疫情不確定性引起的避險需求，持續支持金價走勢，單週上漲 1.6%；

2. 疫情警報二次升高，打亂原先預估下半年原油需求回升的預期，油價下跌 3.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/06/29（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/26）

資料來源: Bloomberg，2020/06/29（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/26）

三大市場關鍵事件及分析

1. 降息不斷，新興主權債仍有甜頭

近期巴西、印尼與俄羅斯央行紛紛降息，部分新興市場國家長期公債殖利率仍遠高於政策利率，未來新興市場主權債券價格有進一步上漲空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/6/20。

2. 美歐經濟好轉中

美國與歐洲製造業及服務業採購經理人指數全數回升，從週度更新數據來看，美國實際消費數字也出現改善跡象。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/6/24。

3. 種族歧視議題燒，廣告平台遭抵制

超過 90 家公司為抵制臉書未能阻止仇恨與扇動暴力的言論，拒絕在臉書、IG、推特、YouTube 等社群媒體下廣告，這些公司還包含了大客戶如可口可樂、聯合利華等，主要線上廣告平台股價應聲下跌。

資料來源： Bloomberg、PwC、IAB，「鉅亨買基金」整理，2020/06/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/06/23。

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