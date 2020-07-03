盤前財經大事搶先讀2020年07月03日

今日操盤前瞻

歐元區 6 月綜合 PMI (終值)

美股提早休市 (7/4 獨立紀念日)

除權息：春雨、凌通、宏泰、晶豪科、傳奇、緯穎、 關中、好樂迪等

台積電自動化搬運系統 盟立擠掉日商成新供應商吞大單

台積電 (2330-TW) 近日宣布，開發全球首創「晶圓倉儲自動化搬運系統」，第 1 季已在晶圓 18A 廠、也就是 5 奈米廠率先啟用，預計將於 2021 年底前，陸續導入其他晶圓廠，據悉，台積電此次系統訂單是由自動化設備廠盟立 (2464-TW) 全包，也因此擠下原先日供應商村田、大福，助攻今年營運；盟立則不評論客戶訂單。閱讀全文...

電動車需求穩 美琪瑪客戶拿特斯拉長約大單 可望同步受惠

隨著疫情逐步趨緩，各大車廠，電池材料廠美琪瑪 (4721-TW) 指出，隨著疫情趨緩，各大車廠在 4、5 月陸續復工，電動車銷量也反彈，客戶需求穩定，加上新產能貢獻，下半年營運將較上半年成長；隨著特斯拉與 Panasonic 簽訂 3 年長約，美琪瑪作為 Panasonic 主力正極材料供應商，營運將直接受惠。閱讀全文...

中國貨物卡關印度港口 衝擊鴻海印度廠供應鏈

據《路透社》引述消息人士報導，隨著中印緊張關係加劇，印度對於從中國進口的貨物採取加強審查的措施，導致蘋果 (AAPL-US) 及戴爾 (DELL-US) 等電子大廠的貨物皆被堆積在印度港口，亦造成蘋果供應商鴻海精密 (2317-TW) 等外國企業的營運受到波及。閱讀全文...

兩樣情！莫德納傳推遲新冠疫苗試驗 輝瑞公布超前進度表

新冠肺炎 (COVID-19) 已席捲全球，全球染疫已飆破 1076 萬人，死亡數突破 51.7 萬人，全球緊鑼密鼓研發新冠疫苗之際，週四 (2 日) 輝瑞公布超前進度表，但莫德納卻傳出推遲新冠疫苗試驗的消息。閱讀全文...

國人 5 月刷卡回溫 玉山銀奪單月刷卡王、發卡王

金管會昨 (2) 日公布 5 月信用卡統計，受惠於母親節消費檔期，以及牌照稅入帳，國人 5 月刷卡金額 2147 億元，較上月增加 4.12%，終於出現今 (2020) 年疫情爆發以來首度回溫。若以各別銀行來看，玉山銀行繼今年 2 月後，單月刷卡量再度擠下國泰世華銀，拿下「刷卡王」第一名，單月「發卡王」也由玉山銀奪下。閱讀全文...