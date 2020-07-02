國人5月刷卡回溫 玉山銀奪單月刷卡王、發卡王

金管會今 (2) 日公布 5 月信用卡統計，受惠於母親節消費檔期，以及牌照稅入帳，國人 5 月刷卡金額 2147 億元，較上月增加 4.12%，終於出現今 (2020) 年疫情爆發以來首度回溫。若以各別銀行來看，玉山銀行繼今年 2 月後，單月刷卡量再度擠下國泰世華銀，拿下「刷卡王」第一名，單月「發卡王」也由玉山銀奪下。

新冠肺炎疫情衝擊消費力，今年 4 月信用卡單月刷卡交易金額 2062 億元，較去年同期衰退 20%，創下 11 年來最大減幅，為金融海嘯以來最慘，不過，5 月份終於見到回溫，5 月刷卡金額 2147 億元，月增 4.12%，但如果跟去年同期相比，仍衰退近兩成。

據金管會最新統計顯示，玉山銀行 5 月以新台幣 353 億元刷卡金額，超越國泰世華銀的 340 億元，躍居刷卡王寶座，是繼今年 2 月後，單月刷卡量再度擠下國泰世華銀，拿下第一名；不過若累計今年前 5 月刷卡額，國泰世華銀累積達 1907 億元居冠，玉山銀行為 1768 億元居次，中國信託則有 1628 億元，排名第三。

此外，若以 5 月發卡王來看，玉山銀以新發行 6.8 萬張的發卡量搶下「發卡王」寶座，中信銀亦超過 6 萬張居次。

相較於信用卡衰退，今年 5 月電子支付業者的小額消費代收付實質交易款項金額持續上升，5 月已達到 42.9 億元，年成長達到 22.57%，月成長逾 15%。而電子支付帳戶間移轉金額與收受儲值款項年成長更達到 2 倍與 2.5 倍之多，顯示受新冠疫情影響，國人使用電子支付、行動支付的習慣正在顯著改變。

整體電子支付使用人數已超過 865 萬人，街口支付 5 月使用人數達 251.5 萬人續居冠軍，Line Pay 一卡通的人數持續上升至 236.8 萬人，緊追在後。