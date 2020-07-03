台幣穩居最強亞幣 早盤續升逾1.3角 楊金龍防線暫未下修

儘管台灣央行連日來已頻頻在盤中出手阻升，仍擋不住資金狂潮帶動的台幣飆漲，今 (3) 日台幣早盤再度飆升超過 1.3 角，升破 29.5 元心理關卡，穩居最強亞幣，不過，雖連連突破被解讀為楊金龍防線的 29.5 元，但央行目前看來，仍暫未下修防線位置。

台幣今日以 29.59 元、貶值 0.4 分開出後，隨即轉為強勁升值走勢，開盤不到 15 分鐘瞬即升值超過 1 角，至上午 10 點鐘前最高已來到 29.45 元，升值 1.36 角。

匯銀人士認為，台幣這波最高點落在 29.42 元，或可解讀在未突破這個高點位置前，台幣應有望守住 29.5 元關卡。

觀察主要亞幣，台幣對美元升值多達 0.4% 仍是最強勢貨幣，澳幣、日圓在平盤附近，不過，韓元、泰銖均貶逾 0.15%，人民幣和星元貶近 0.1%。

在台幣狂漲的激勵下，大盤今日續呈股匯雙漲格局，加權指數一度漲逾百點，最高來到 11933 點，盤中收斂漲幅，在漲 60-70 點附近震盪，11900 點得而復失，統一投顧表示，市場對疫情二次復發的擔憂，將會隨著全球防護措施進步而逐步淡化，考量全球央行延續貨幣寬鬆政策，外資買盤積極回流，預期指數仍持續沿月線走升，向突破 12000 點關卡邁進。