台股站上11800點創4個半月新高 三大法人買超29億元

美股四大指數周三漲跌互見，台股今 (2) 日早盤一度翻黑，但在資金行情簇擁下，台幣持續升值，台積電、大立光強力穩盤，汽車、生技族群也成為盤面焦點，終場指數上漲 101 點，衝過前波高點 11771 點，並站上 11800 點關卡，創下 4 個半月來新高，三大法人合計買超 29.79 億元，外資已連 3 買。

台股終場在 11805.14 點，上漲 101.72 點或 0.87%，成交金額 1881.75 億元。統計籌碼面，外資買超 28.56 億元，呈現連 3 買；投信則反手賣超 4.71 億元；自營商小幅買超 5.93 億元，三大法人合計買超 29.79 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電盤中來到 322 元，上漲 1.4%；大立光上漲 1%，來到 4245 元；鴻海一路在平盤附近徘徊，終場股價翻紅收 86 元。

IC 設計族群持續獲買盤挹注，儘管指標股聯發科仍陷盤整，但威盛、智原、揚智、鈺創、驊訊等多檔個股亮燈漲停，金麗科、瑞昱、聯詠、義隆、力旺、敦泰等走勢也相當強勁。股后矽力 - KY 上漲逾 1%，緩步挑戰 2000 元關卡；譜瑞 - KY 則大漲逾 7% 來到 1095 元。

今日除權息大秀由台塑、中華電及記憶體族群接棒，其中，華邦電率先填息達陣，南亞科填息率達 86%，皆表現不俗，台達電填息率也有 6 成，台塑最高來到 84.9 元填息率近 40%，中華電則陷入貼息。

6 月台灣新車銷售繳出亮眼成績，月增 23.4%、年增 8.2%，顯示車市買氣明顯回溫，汽車族群今日漲勢猛烈，類股指數大漲逾 4%，和泰車股價強彈逾 6% 創歷史新高，裕日車也上漲 1.5%，同時帶動零組件廠和大、大億、堤維西漲幅皆接近 2%。

由於美國出現二次疫情，病例數持續攀升，生技製藥再度躍升市場主流，美德醫療 - DR、杏輝皆亮燈漲停，合世、永光、中化、雃博、濟生等走勢也相當強勁。

值得注意的是，大同公司因股東會董事改選逕自將市場派投票權刪除，遭打入全額交割股，昨天股價跌停，但今天盤中一度大漲近 8%，終場收 20.1 元，上漲 6.35%。

