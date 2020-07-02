電動車需求穩 美琪瑪客戶拿特斯拉長約大單 可望同步受惠

隨著疫情逐步趨緩，各大車廠，電池材料廠美琪瑪 (4721-TW) 指出，隨著疫情趨緩，各大車廠在 4、5 月陸續復工，電動車銷量也反彈，客戶需求穩定，加上新產能貢獻，下半年營運將較上半年成長；隨著特斯拉與 Panasonic 簽訂 3 年長約，美琪瑪作為 Panasonic 主力正極材料供應商，營運將直接受惠。

鋰電池為電動車運轉核心，包含鈷酸鋰 (LCO)、磷酸鐵鋰 (LFP) 與三元電池 (NMC) 三種，其中三元電池的正極材料使用鋰、鎳、鈷等金屬組成，美琪瑪為正極材料的供應商，大客戶為 Panasonic。

特斯拉今年 6 月的申報文件指出，已與 Panasonic(松下) 簽訂為期三年的價格合約，並預定 Panasonic 未來兩年產能，以確保自家電動車的鋰電池生產與供應，隨著特斯拉與 Panasonic 簽下長約，美琪瑪也直接受惠。

美琪瑪指出，2016 年起分階段進行擴產，去年底完成硫酸鎳擴產，目前年產能約 2.6 萬噸，年增約 3 成，預計今年新產能將開始出貨，可望進一步滿足客戶需求。

展望全年，美琪瑪認為，隨著終端車廠復工，電動車需求也反彈，有助客戶訂單延續，加上新產能貢獻，看好今年電池材料出貨將重返成長，PTA 氧化觸媒也受惠中國需求擴大下，出貨量將較去年提升。

美琪瑪去年受鈷原料價格走跌，營收規模下降，約 33.15 億元，年減 32.6%，但就獲利表現來看，美琪瑪因收取加工費，純益達 2.10 億元，年減 10.35%，帶動毛利率攀至 8 年新高，帶動獲利下滑幅度較營收收斂。

美琪瑪第 1 季電池材料營收比重 53%、PTA 氧化觸媒則約 47%。