中國貨物卡關印度港口 衝擊鴻海印度廠供應鏈

據《路透社》引述消息人士報導，隨著中印緊張關係加劇，印度對於從中國進口的貨物採取加強審查的措施，導致蘋果 (AAPL-US) 及戴爾 (DELL-US) 等電子大廠的貨物皆被堆積在印度港口，亦造成蘋果供應商鴻海精密 (2317-TW) 等外國企業的營運受到波及。

中印兩國爆發邊境衝突，促使印度反中情緒高漲，大量從中國進口的貨物被卡關在印度港口，有待政府清關。消息人士指出，鴻海有超過 150 批的進口貨物被卡關在印度清奈港口，包括智慧型手機及其他電子產品的零組件，導致鴻海位於印度南方的兩間工廠陷入停擺，這兩間工廠主要負責蘋果 iPhone 及小米 (1810-HK) 手機的組裝。

根據消息人士指出，由於供應鏈受到影響，導致鴻海兩間工廠的數百名工人，目前面臨無工可做的窘境。

針對此消息，蘋果及小米皆未表示回應。印度負責監督海關業務的官員則表示，貨物檢查措施僅為暫時性的，且會儘快清關放行。官員表示，針對來自非中國企業的進口貨物，將會優先清關。

先前由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，已導致全球生產活動受到阻斷，而印度對於中國貨物的抵制，預期將再次對於產業供應鏈造成衝擊。

此外，另一間電子大廠戴爾於本週亦有 130 批的貨物被卡關在印度港口，其中，有 6 個貨櫃裝載著伺服器和桌上型電腦的零件。

中國上海汽車 (600104-CN) 旗下的名爵汽車亦有部分貨物被卡關，名爵汽車自去年開始進軍印度市場，並計畫投資 6.5 億美元。消息人士表示，若汽車零組件被卡關在港口，則將會對整體汽車產業造成衝擊。