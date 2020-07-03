信邦五大應用升溫 6月、Q2、上半年營收同締新猷

連接線 / 器廠信邦 (3023-TW) 公告 6 月營收，在 MAGIC 五大應用同步成長，營收達 18.36 億元，月增 3.4%、年增 9.2%；第二季營收 53.43 億元，季增 18.4%、年增 9.3%；上半年營收 98.56 億元，年增 10.2%，均改寫單月、單季、上半年歷史最佳。

信邦營收已連三月創高，公司指出，醫療及健康照護產業因診斷設備、監護設備及呼吸機等需求持續；汽車產業因電動車及充電設備需求增加；綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組需求增加；通訊及電子週邊產業，在轉投資之子公司所開發之新項目 e-Bike，需求及產能持續增加帶動下，均推升 6 月營收表現。

若以信邦上半年各產業營收表現來看，醫療及健康照護產業成長 19.79%、汽車產業減少 7.61%、綠能及節能產業成長 18.66%、工業應用產業成長 10.55%、通訊及電子週邊產業成長 2.51%。

各產業營收占比方面，目前信邦綠能及節能產業佔 30.70%；工業應用產業佔 29.18%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 23.23%；醫療及健康照護產業佔 9.90%；汽車產業佔 6.99%；產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 78.17%；連接器及零組件銷售佔 21.83%。