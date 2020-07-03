〈美股盤後〉新冠烏雲壟罩非農 特斯拉衝破1200美元 那指續刷歷史新高

週四 (2 日) 非農就業秀出亮眼成績，創歷史單月最大漲幅，但華爾街對美國新冠疫情持續惡化抱以擔憂，美股四大指數尾盤漲幅收斂，特斯拉漲破 1200 美元，那斯達克再刷歷史新高，道瓊收紅近 100 點。

美國總統川普週三吹捧非農報告，讚美國經濟正在快速復甦，但對手拜登抨擊，川普過早慶祝且無視疫情更加黯淡的現實。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1076 萬例，死亡數突破 51.7 萬例。

美國迄今累計確診數超過 270 萬，死亡人數至少 12.8 萬，佛州週三通報的染疫 (破萬例) 和住院數躍至歷史新高。在過去兩周，美國 50 州有 37 州染疫呈上升趨勢，目前全美 19 個州已暫停或取消重啟經濟計畫。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 92.39 點，或 0.36%，收 25,827.36 點。

標普 500 指數上漲 14.15 點，或 0.45%，收 3,130.01 點。

那斯達克指數上漲 53.00 點，或 0.52%，收 10,207.63 點。

費城半導體指數上漲 26.64 點，或 1.35%，收 1,993.61 點。

標普 11 大板塊中有 9 大板塊揚升，資訊科技、材料、能源領漲；房地產、通訊服務板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面上揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.40%；蘋果 (AAPL-US) 持平；臉書 (FB-US) 下跌 1.74%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.94%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.76%。

道瓊 30 檔成分股幾乎全收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.69%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.32%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.06%；波音 (BA-US) 上漲 0.27%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.82%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.32%。

費半成份股僅 AMD 獨弱。AMD (AMD-US) 下跌 0.46%；美光 (MU-US) 上漲 0.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.54%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.33%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.86%。

台股 ADR 氣勢如虹。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.24%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 7.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 在新冠疫情逆流中銷售逆襲，特斯拉第二季交車超過 9 萬輛，遠優華爾街預期，激勵其股價大漲 7.95% 至每股 1,208.66 美元，連續三個交易日刷下歷史新高。

特斯拉第二季交車超過 9 萬輛，遠優華爾街預期 (圖片：AFP)

全球緊鑼密鼓研發新冠疫苗之際，週四 (2 日) 輝瑞公布疫苗試驗的超前進度表，但美國莫德納生技 (MRNA-US) 卻傳出推遲新冠疫苗試驗的消息，前者股價續揚 2.28% 至每股 34.51 美元，後者下跌 4.90% 至每股 58.57 美元。

軟銀投資的互聯網保險公司 Lemonade 週四在美國那斯達克掛牌，股票代碼為 LMND，IPO 首日股價飆漲 139.34% 至美股 69.41 美元。

經濟數據

美國 6 月非農新增就業 (萬人) 報 480，預估 300，前值 250.9

美國 6 月失業率報 11.1%，預估 12.5%，前值 13.3%

美國 6 月勞動參與率報 61.5%，預估 61.2%，前值 60.8%

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 5.0%，預估 5.5%，前值 6.7%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 - 1.2%，預估 - 0.5%，前值 - 1.0%

美國 6 月平均每週工時報 34.5，預估 34.5，前值 34.7

美國上週初請失業金 (萬人) 報 142.7，預估 135，前值 148

美國上週續請失業金 (萬人) 報 1929，預估 1900，前值 1952.2

美國上週初請失業金四週均值 (萬人) 報 150.3，前值 162

美國新增非農就業人口 (圖片：ZeroHedge)

華爾街分析

投行 Jefferies 稱：「6 月非農就業報告無疑是積極的訊號，就業恢復速度比預期的要快得多。儘管快速的復甦令人鼓舞，但鑑於疫情捲土重來和一些州重啟計畫走倒退步，強勁數據能否持續仍然是一個問題。」

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示：「本週的經濟數據令人非常滿意，而且仍然有消息稱，自四日休假回來後，白宮和國會還將推出更多刺激措施。」

Paul Nolte 補充道：「隨著美國新增病例激增，我們看到德州、加州和佛州等較大的州已採取行動、取消重啟經濟計畫，這將減緩這些地區的整體經濟增長和消費支出。」

鉅亨溫馨提醒：週五 (3 日) 為美國獨立日假日，美股將休市。