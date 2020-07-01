〈房產〉上半年全台商用不動產及土地交易高漲 全年上看3000億元

由於疫情在全球市場引發的經濟衝擊迄今迷霧仍未解，市場避險情緒高漲，CBRE 世邦魏理仕今 (1) 日指出，投資人紛紛採取多元布局，並策略性增持不動產部位，全台上半年商用不動產及土地交易達 1895 億元，預估今年交易將突破 3000 億元，改寫歷史次高。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，不同早先的貿易戰或是金融危機，此波疫情帶來的衝擊層面之廣，為各界始料未及，全球大企業品牌紛紛傳出破產閉店，失業人數更屢創高峰，依最能反映整體經濟景氣的製造業經理人指數來看，台灣已呈現連兩個月的緊縮，更不用說海外仍受疫情蔓延衝擊下的主要市場，反映了 2020 年下半年的經濟尚未能篤定走向後疫情時代的復甦之路。

CBRE 世邦魏理仕統計，今年全台上半年全台商用不動產交易金額 275 億元，而土地交易金額 1620 億元，合計交易金額 1895 億元，土地交易總量在建商超前部署以及壽險業狼性競標之下，上演了一波逆疫情的不動產榮景，同時，2018 年起台商回流置產布局動作迄今也沒有減少。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，加以市場上核心資產待售物件少，導致今年上半年全台商用不動產投資市場交易總額較去年同期大減近五成。另一方面，由於台灣利率水準處於低點，且銀行借貸態度正面，預期自用型買方置產需求將維持穩定。隨著下半年台灣經濟成長逐漸回升，預料全年整體不動產投資成交金額可望突破 3000 億元，改寫歷史次高。

2020 年春節期間新型冠狀病毒疫情逐漸升高，並轉為全球大流行，全球各地相關防疫措施已對業者產能及供應鏈造成影響。有鑑於新冠疫情引發全球供應鏈斷鏈疑慮，加上中國大陸市場勞動成本增加等因素，將促使許多國際企業重新思考產線布局，許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣。

統計顯示，今年上半年台灣工業土地交易金額（含土地、廠房廠辦）高達 396 億元，占不動產市場總交易金額（含土地、商用不動產）的 21%；進一步分析工業土地市場，上半年雙北兩地工業土地交易額合計佔全台（工業土地）總投資額五成之多，穩居投資人熱門首選，惟北部工業地價格較高亦是推升成交金額的原因之一。由於新莊、五股等地的區位條件佳，即使土地單價持續走升，區域內廠商購買需求旺盛。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學指出，觀察投資人動態，本土大型科技電子公司因應全球局勢持續調整產線布局，多家企業選擇於現有廠房坐落之工業園區內進行擴張，加上食品加工業者穩定擴大營運規模積極購買廠房，自用型買方需求強勁帶動工業地產交易金額。值得一提的是，自用型買方積極搶進工業土地，成為繼建商後的最大買方類型，尤其在疫情迷霧中更是地產市場令人意外的驚喜。